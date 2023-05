Das ist am Wochenende im Landkreis Augsburg geboten

Sie haben an diesem Wochenende noch nichts vor? Dann haben wir ein paar Vorschläge für Sie - von Konzerten über Bäder bis zu verschiedenen Festen.

Was ist im Landkreis Augsburg los am Wochenende? In Dinkelscherben öffnet zwar das Panoramabad, aber bei den derzeitigen Temperaturen sind vermutlich eher die Konzerte in Gessertshausen, Langweid oder Adelsried interessant. In Wertingen steigt außerdem das Volksfest und auch in Emersacker, Meitingen und Rehling wird tüchtig gefeiert. Ein Überblick:

Konzerte

Gessertshausen , Abteikirche Maria Himmelfahrt, Oberschönenfeld , So. 15 Uhr, Muttertagskonzert „Von nah und fern“, Angela Rossel (Violine) und Stephanie Knauer (Orgel/Clavisimbalum)

, Abteikirche Maria Himmelfahrt, , So. 15 Uhr, Muttertagskonzert „Von nah und fern“, (Violine) und (Orgel/Clavisimbalum) Langweid, buch7-Kulturbahnhof, Sa. 19 Uhr, Ralf Steinbacher und Micha Herrmann , Livemusik mit Gesang, Gitarre, Keyboard, Anmeldung unter 08230/273977780 oder anmeldung@buch7-kulturbahnhof.de

und , Livemusik mit Gesang, Gitarre, Keyboard, Anmeldung unter 08230/273977780 oder anmeldung@buch7-kulturbahnhof.de Adelsried, Männergesangverein Viktoria: 100 Jahre Männergesangverein Viktoria, mit den Adelsrieder Musikanten, dem Chor La Musica Welden und dem Bäckerchor, Sa. 19 Uhr, Mehrzweckhalle

Wertinger Volksfest

Sa. ab 13 Uhr öffnet Vergnügungspark und großes Festzelt, Unterhaltungsmusik mit DJ Helmut, ab 17.30 Uhr " Joe Williams Band "

" So. ab 9.30 Uhr, Weißwurstfrühschoppen mit der Blaskapelle "Binswanger Bazger Blosn", ab 11 Uhr großer Mittagstisch, ab 14 Uhr Schlager- und Ü30-Party mit DJ Helmut und Tanzfläche

Feste

Emersacker , Gemeindestadel, Sa. 18 Uhr Musikfest 2023 mit Lech-Blech und dem W.H.O.-Wirtshausorchester, So. 10 Uhr Festgottesdienst in der Pfarrkirche, 11 Uhr Mittagstisch mit der Jugend- und Stammkapelle des Musikvereins, 14 Uhr Festende

, Gemeindestadel, Sa. 18 Uhr Musikfest 2023 mit Lech-Blech und dem W.H.O.-Wirtshausorchester, So. 10 Uhr Festgottesdienst in der Pfarrkirche, 11 Uhr Mittagstisch mit der Jugend- und Stammkapelle des Musikvereins, 14 Uhr Festende Meitingen, Turnhalle, Herbertshofen, Sa. 19.30 Uhr Maibock-Party mit "Sepp Bumsinger" und ab 22 Uhr "Spitzbua Markus"

Rehling, Peter’s Imbiss, Sägmühl 4, So. 10 Uhr, 20-jähriges Bestehen, Musik mit der Rehlinger Blaskapelle, Infos unter www.peters-imbiss.de

Bäder

Panoramabad Dinkelscherben , Am Kaiserberg , geöffnet So. 14-18 Uhr (Sonderöffnungszeiten bei schlechtem Wetter)

, Am , geöffnet So. 14-18 Uhr (Sonderöffnungszeiten bei schlechtem Wetter) Titania Neusäß , Birkenallee 1, geöffnet Sa. und So. 9.30-21 Uhr

, Birkenallee 1, geöffnet Sa. und So. 9.30-21 Uhr Gartenhallenbad Stadtbergen , Beim Hallenbad 1, geöffnet Sa. und So. 9-18 Uhr

, Beim Hallenbad 1, geöffnet Sa. und So. 9-18 Uhr Hallenbad Zusmarshausen , Stadionstraße 2, geöffnet So. 9-12 Uhr

Töpfermarkt

Gersthofen, Töpferei Hartmann, Hirblingen, Mühlfeldstraße 12, Sa. 14-20 Uhr

20 Jahre Neubau Ballonmuseum und Stadtbibliothek