Das ist rund um den Vatertag im Augsburger Land geboten

Meitingen KK-Stand, Langenreichen, Do 14.30 Uhr, Vatertagsfeier, Schützenverein "Gemütlichkeit". Mehrzweckplatz in der Nordfeldsiedlung, Robert-Bosch-Straße, Do 10 Uhr, Siedlerfest, Musik mit "Lechblech" und ab 15 Uhr "Simon Falk".

Zusmarshausen Dorfplatz, Wörleschwang, Do 11 Uhr, Vatertagsfest, Musik mit der Blaskapelle Violau und dem Musikverein Wörleschwang. Fischerhaus, Do 9 Uhr, Vatertag am See, Fischereiverein Zusmarshausen. Freiwillige Feuerwehr, Gabelbachergreut, Do 11 Uhr, Straßenfest.