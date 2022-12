2022 – das Jahr der Baustellen an Bahnhöfen und an der B300

Die B300 wird einige Zeit wegen Sanierungs- und Brückenarbeiten gesperrt. Der Bahnhof in Langweid wird barrierefrei. Auch an vielen Bahnsteigen wird gebaut.

Gleich mehrere Bahnhöfe im Augsburger Land werden 2022 zur Baustelle. Spektakuläre Szenen gibt es im Sommer am Bahnhof in Langweid zu sehen. Hier wird Mitte August eine neue Unterführung erstellt. Dafür muss der Zugverkehr zwischen Donauwörth und Augsburg zeitweise unterbrochen werden. Reger Lkw-Verkehr bestimmt das lange Wochenende mit dem Feiertag Mariä Himmelfahrt. Die Lastwagen transportieren unter anderem den Aushub für den neuen Tunnel von der Baustelle ab. Am Samstagabend wird dann mit dem Einschub der sieben Fertigteile für die neue Unterführung begonnen. Zwei Kräne setzen sie auf das Fundament in der Baugrube, wo sie miteinander verspannt werden. An beiden Seiten der Gleise werden außerdem barrierefreie Zugänge über Rampen gebaut. Somit wird der Langweider Bahnhof barrierefrei.

Der Neubau weist auf einer Länge von 30 Metern eine lichte Breite und Höhe von je 2,50 Metern auf. Die Gemeinde investiert nach Abzug aller Zuschüsse etwa 1,5 bis zwei Millionen Euro, sagt Bürgermeister Jürgen Gilg. Das Projekt wird vom Freistaat mit 2,7 Millionen Euro gefördert. Auch am Gablinger Bahnhof wird 2022 in die Barrierefreiheit der Bahnhöfe investiert. Hier werden die Bahnsteige erhöht, sodass ein Ein- und Aussteigen in die Züge mit Gehwagen, Rollstuhl und Kinderwagen erleichtert wird.

Im Frühjahr 2022 ist zudem der Bahnhof in Neusäß eine Baustelle. Hier werden die Bahnsteige ebenfalls angehoben und modernisiert. Für eine barrierefreie Nutzung hätten sie jedoch nicht nur auf 38 Zentimeter erhöht werden müssen, sondern auf 76 Zentimeter. Es geht lediglich darum, dass die Züge von Go-Ahead die Bahnhöfe anfahren können. Am Westheimer Bahnhof wird aus diesem Grund das alte Holzdach entfernt.

Neuer Asphalt und eine breitere Brücke für die B300

Im Mai wird die Brücke über der B300 zwischen Steppach und Deuringen saniert. In Nachtschichten werden Gerüste aufgebaut und der Verkehr wird zunächst halbseitig gesperrt, bis es im Sommer zu einer kompletten Sperrung kommt. Nach und nach wird der schmale Gehweg auf der Westseite der Steppacher Bogenbrücke zum kombinierten Geh- und Radweg verbreitert und das Bauwerk insgesamt saniert. Die Sanierungskosten belaufen sich auf etwa eine Million Euro. Auch zwischen Diedorf und Gessertshausen wird die B300 monatelang zur Baustelle. Von März bis September wird die Fahrbahn erneuert. Die Straße muss teilweise komplett gesperrt werden.