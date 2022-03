Fusion betrifft auch Geldautomaten: Was auf Kunden der Kreissparkasse zukommt

An einem Wochenende im April könnte es zu Engpässen an den Geldautomaten kommen. Grund ist die technische Umstellung bei der alten Kreissparkasse Augsburg.

Die Zeichen sind eindeutig: Aus der Kreissparkasse Augsburg wird jetzt die Sparkasse Schwaben-Bodensee - egal, ob bei den Logos an den Geschäftsstellen, auf der Internetseite der Bank und bald auch bei den Bankverbindungen der Kundinnen und Kunden. Auch wenn die rechtliche Vereinigung der ehemaligen Kreissparkasse Augsburg mit der ehemaligen Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim auf dem Papier schon seit Anfang Januar abgeschlossen ist, kommt nun noch ein wichtiger Termin auf die Bank und ihre Kunden zu. Vor dem Wochenende 22. bis 24. April rät die Bank deshalb, sich mit ausreichend Bargeld zu versorgen.

Denn dann geht es um die technische Zusammenführung, wie Vorstandsvorsitzender Thomas Munding jetzt beim Bilanzpressegespräch der Bank erläuterte. Deshalb kann es in der Zeit zwischen Freitagmittag, 22. April, bis in den ganzen Sonntag, 24. April, hinein zu Einschränkungen bei den Bankleistungen kommen. Betroffen sind alle Bereiche des Geldverkehrs: So kann es sein, dass an diesen Tagen entweder nur eine bestimmte Summe an Bargeld an den Bankautomaten abgehoben werden kann oder diese zeitweise nicht zur Verfügung stehen.

Die Sparkassen-Card ist an einem Wochenende nur eingeschränkt einsetzbar

Auch Zahlungen mit der Sparkassen-Card sind an diesem Wochenende nur begrenzt möglich, gleiches gilt für Zahlungen über die Homepage und beim Online-Banking der Bank. Allein Bezahlungen mit der Kreditkarte sind von den Einschränkungen nicht betroffen. Munding: "Das ist das letzte Wochenende der Osterferien. Um zu verhindern, dass dann jemand an der Rezeption seines Hotels steht und nicht bezahlen kann, empfehlen wir, sich vorab mit ausreichend Bargeld zu versorgen", so Munding. Die Sparkassen-Card selbst bleibt jedoch bis zum Ende ihrer jeweiligen Laufzeit voll einsetzbar.

Der Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse Schwaben Bodensee bereitet die Kunden der alten Kreissparkasse Augsburg auf ein aufregendes Wochenende im April vor. Foto: Marcus Merk

Rund 100 IT-Spezialisten werden an diesem Wochenende im April allein im Rechenzentrum der Sparkassen in Frankfurt mit der Umstellung befasst sein. Und mit diesem Termin kommt auch auf alle 92.000 Kundinnen und Kunden der ehemaligen Kreissparkasse Augsburg eine Neuerung zu: Die Bankleitzahl ihrer Sparkasse ändert sich und damit auch alle IBAN-Kennungen jedes einzelnen Kontos mit den ersten acht Ziffern. Es werden die Bankleitzahl und die internationale Kennung BIC der ehemaligen Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim übernommen. In Einzelfällen ändert sich die komplette Kontoverbindung. Munding beruhigt jedoch: Einzahlungen auch auf die bislang gültige Kontonummer werden dauerhaft ankommen. Die Kundinnen und Kunden werden rechtzeitig über ihre neue Kontoverbindung informiert. Achtung: Vor dem Wochenende der Umstellung funktioniert die neue Bankverbindung jedoch nicht.

Bankfilialnetz der Kreissparkasse Augsburg soll erhalten bleiben

Doch es gibt auch Dinge, die für die Sparkassenkunden gleich bleiben. Dazu gehört die Bankfiliale und der persönliche Ansprechpartner oder die Ansprechpartnerin dort, so der Vorstandsvorsitzende. 58 Geschäftsstellen und zusätzlich 52 SB-Stellen gibt es bei der Sparkasse Schwaben-Bodensee jetzt und daran soll sich auch in absehbarer Zeit nichts ändern, versichert Thomas Munding. Auch im neuen Verbund bleibt Augsburg Hauptgeschäftsstelle und Arbeitsplatz des Vorstands. Hier wird der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Wolfgang Zettl seinen Schreibtisch behalten.