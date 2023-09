Landkreis Augsburg

vor 46 Min.

Das kostet der Wahlkampf für Kandidaten aus dem Landkreis Augsburg

Plus Plakate und Anzeigen: Wer vor der Landtagswahl Aufmerksamkeit will, muss investieren. Ein unvorhergesehenes Ärgernis wurde für einen Kandidaten teuer.

Von Marco Keitel

Zeiten des Wahlkampfs sind Zeiten des Ringens um Aufmerksamkeit. Dieses Ringen kostet Geld. Die Chance auf den Einzug in den Bayerischen Landtag lassen sich auch die Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Landkreis Augsburg einiges kosten. Wofür sie im Wahlkampf Geld ausgeben und woher es kommt.

Fabian Mehring aus Meitingen kennt sich in München aus. Im Landtag hat der 34-jährige Abgeordnete der Freien Wähler seit 2018 einen Sitz. Auch dieses Jahr rechnet er sich als Spitzenkandidat für Nordschwaben beste Chancen aus. Die Rolle als Spitzenkandidat sei auch der Grund, weshalb er die Kosten seines Wahlkampfs nicht exakt beziffern könne, teilt Mehring mit. "Wenn regionale Kandidaten, die sich davon einen Mehrwert versprechen, Doppelplakate mit mir machen oder Veranstaltungen bewerben, auf denen ich als Spitzenkandidat spreche, schlagen diese Ausgaben ja nicht bei mir auf", so Mehring. Ähnlich verhalte es sich mit Zeitungsanzeigen der Bezirksebene oder Fernseh- und Radiospots auf Landesebene. "Deshalb mischt sich meine persönliche Wahlwerbung im Stimmkreis mit den überregionalen Maßnahmen meiner Partei in unserer ganzen Region."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

