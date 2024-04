Landkreis Augsburg

12:00 Uhr

Das kostet eine Kugel Eis im Landkreis Augsburg

Was kostet die Kugel Eis im Landkreis? Im Bild die Eisdiele Dragone in Steppach.

Plus Mit den steigenden Temperaturen steigt auch die Vorfreude auf einen Besuch in der Eisdiele. Was eine Kugel Eis im Landkreis kostet und welche Eistrends es heuer gibt.

Von Christina Bischof

An den sonnigeren Tagen des vergangenen Monats strömten bereits die ersten Besucherinnen und Besucher in die Eisdielen der Region. Sie waren nicht abzuschrecken durch den kalten Wind. Deutlich angenehmer wird es jetzt am Wochenende, wenn es sommerlich warm wird. Dann läuft auch die Eissaison wieder richtig an. Deutschlandweit erhöhten zuletzt viele Betriebe ihre Preise. Auch bei uns im Landkreis Augsburg zeichnet sich ein Trend ab.

Die steigenden Preise machen sich auch in der Eisbranche bemerkbar. Im Eiscafé Venezia in Schwabmünchen kostet eine Kugel Eis in diesem Jahr 1,60 Euro. In den vergangenen drei Jahren lag der Preis für eine Kugel noch bei 1,50 Euro. Auch das Eiscafé Eiscreme in Meitingen hat den Preis einer Kugel Eis von 1,50 auf 1,60 Euro angehoben. Um ebenfalls zehn Cent erhöht wurde das Eis bei Augusta Eis in Königsbrunn. Dort kostet eine Kugel jetzt 1,50 Euro.

