Landkreis Augsburg

05:10 Uhr

Das letzte Impfzentrum im Kreis Augsburg schließt: Jetzt wird eingepackt

Am heutigen Freitag ist Schluss im Impfzentrum des Landkreises: Tobias Ottlik (Admin) beim Packen des technischen Equipments.

Plus Am Freitag endet nach zwei Jahren die Corona-Impfkampagne im Kreis Augsburg. Jetzt impfen nur noch die Hausärzte gegen Corona und die Einrichtung der Impfzentren gibt es zu kaufen.

Von Max Czysz, Max Czysz, Christoph Frey Artikel anhören Shape

Tobias Ottlik stapelt Anfang dieser Woche schon fleißig Umzugskartons, Jasmin Dopfer zeigt den leeren Spezialkühlschrank, in dem die Impfstoffe aufbewahrt wurden. Endzeit-Stimmung im Impfzentrum in Bobingen: Am heutigen Freitag soll dort die letzte Spritze gesetzt werden. Dann ist Schluss. Für den 9. Januar sind die Messebauer bestellt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen