Landkreis Augsburg

vor 55 Min.

"Das mit der Machtfrage in der katholischen Kirche ist jetzt nicht mehr so einfach"

Maria Boxberg aus Augsburg ist geistliche Begleiterin des Synodalen Wegs der katholischen Kirche in Detuschland.

Plus Seit Jahren gibt es Vollversammlungen zum Synodalen Weg. Maria Boxberg ist geistliche Begleiterin dieses Prozesses. Sie sagt, warum Kompromisse so wichtig sind.

Von Jana Tallevi

Seit 2019 gibt es in Deutschland das Gesprächskonzept des Synodalen Wegs, entstanden aus den Ergebnissen einer Studie um sexuellen Missbrauch durch katholische Priester und weitere Männer der Kirche. Frau Boxberg, Sie sind geistliche Begleiterin dieses Formats. Auf einer Podiumsdiskussion vor Kurzem in Ustersbach ist deutlich geworden, dass die Ergebnisse von nun fünf Vollversammlungen durchaus unterschiedlich bewertet werden. Den einen gehen die Ergebnisse nicht weit genug, andere sind froh, dass sie nicht weiter gehen mussten. Sie selbst hatten im Laufe des Prozesses einmal von einer "Akut-Therapie für die katholische Kirche" gesprochen. Hat die Therapie angeschlagen?



Maria Boxberg: Ja, die Therapie hat angeschlagen. Denn bei den Vollversammlungen des Synodalen Wegs kamen ganz viele unterschiedliche Menschen zusammen und haben miteinander gesprochen, das hat geholfen. Jahrzehntelang wurde viel zu wenig miteinander geredet, das ist jetzt anders. Es ist nicht leicht; neben guten und überraschenden Erfahrungen ist es auch mit Enttäuschungen und Verletzungen verbunden; aber wie sonst soll man sich gegenseitig kennen- und auch die jeweils andere Position verstehen lernen. Eine konkrete Entwicklung auch für die Zukunft ist nun: Dahinter können wir nicht mehr zurück. Der Dialog wird auch in Zukunft bleiben.

Dennoch fragen auch viele Katholikinnen und Katholiken zurecht nach konkreten Ergebnissen.



Boxberg: Auch die hat es gegeben und wird es weiter geben. Viele Ergebnisse, ob bei Themen wie Kriterien für Personen, die in der Kirche mitarbeiten, Sexualethik, Priester und ihr Leben oder die Rolle von Frauen in der katholischen Kirche, sind geprägt von Kompromissen. Das ist aber eine ganz natürliche Folge, wenn man bedenkt, dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Vollversammlungen von ganz unterschiedlichen, teilweise extrem weit auseinander liegenden Ausgangspunkten miteinander ins Gespräch kamen. Und Jahrzehnte intensiv oft nur mit Menschen gesprochen haben, die der gleichen Meinung wie sie selbst waren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen