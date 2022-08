Das neue Volkshochschulprogramm für den Kreis Augsburg ist da

Ab September warten mehr als 1200 Kurse zu Themen wie Gesundheit, Sprachen oder Ernährung. Darunter sind echte Schmankerl wie "Sänger/-in für einen Tag".

Seit Ende Juli liegt das neue Vhs-Programmheft aus, das viele Angebote bereithält: Mit mehr als 1200 Kursen an den 34 örtlichen Volkshochschulen, den fünf Regionalen Bildungszentren und online ist die Vhs Augsburger Land auch im Herbst wieder treuer Bildungspartner im Landkreis Augsburg. Das Semester startet am 19. September. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Eine besondere Informationsveranstaltung gibt es im Herbst: 2023 finden die Wahlen für die neue Amtsperiode von Schöffinnen und Schöffen statt. Was genau dieses bedeutsame Ehrenamt mit sich bringt, wie man sich bewirbt und wie die Wahlen ablaufen, kann man an den kostenfreien Informationsabenden im November an den Standorten Bobingen und Zusmarshausen erfahren.

Neu ist eine Kooperation mit dem Staatstheater Augsburg

Zu verschiedenen gesundheitlichen Themen bieten wieder die Ärztlichen Vortragsreihen in Stadtbergen sowie in Schwabmünchen, Bobingen und Königsbrunn wertvolles Wissen. Neu im Programm ist das Angebot in Kooperation mit dem Staatstheater Augsburg: Bei "Sänger/-in für einen Tag" erlebt man in einem Workshop den Tagesablauf live mit.

Wer sich weniger für Kultur und mehr für praktische Fragen interessiert, dem bieten die Veranstaltungen zur Verbraucherbildung wichtige Ratschläge zu den verschiedenen Themen des Lebens wie Versicherungen, Finanzen oder digitale Anwendungen. Für die neue Reihe "Unsere Region - unsere Umwelt" konnten Experten der Universität Augsburg, des Landesamts für Umwelt und der SWA gewonnen werden.

Sie erläutern Folgen des Klimawandels und mögliche Anpassungsstrategien. Im Rahmen des bayernweiten Vhs-Projekts "FAIRlockend aufgetischt" kann man kostenlos in digitalen Vorträgen "Wissenshappen rund um unsere Ernährung" konsumieren - und an verschiedenen Standorten im Landkreis auch Kurse zu diesem Thema in Präsenz besuchen. Mit über 150 Kursen im Sprachenbereich sorgt die Vhs auch dieses Semester wieder für sprachliche Weiterbildung und Integration.

Lesen Sie dazu auch

Volkshochschule: Hier finden Sie die aktuellen Kurse

Das aktuelle Angebot ist auch online zu finden auf www.vhs-augsburger-land.de - insbesondere im Onlinebereich kann man dort auch im Laufe des Semesters immer wieder neue Kursangebote entdecken. (AZ)

Kontakt: Vhs Augsburger Land, Holbeinstraße 12, 86150 Augsburg, Tel. 0821/344840, E-Mail: zentrale@vhs-augsburger-land.de