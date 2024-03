"Das Parfüm"- Autor Süskind wird 75: Was ist eigentlich der perfekte Duft?

Plus Mit dem Roman "Das Parfüm" erlangte Patrick Süskind weltweite Bekanntheit. Unsere Redaktion hat im Landkreis Augsburg nach dem "perfekten Duft" gesucht

1985 veröffentlichte Süskind seinen einzigen Roman "Das Parfüm". Schnell wurde dieser zum Welterfolg. Die Geschichte handelt von einem jungen Mann, der einen überdurchschnittlich guten Geruchssinn aber selber keinen Eigengeruch hat. Als er dies realisiert, macht er sich auf die Suche nach dem perfekten Duft. Wir haben dafür bei ein paar Duftexperten aus dem Landkreis Augsburg nachgefragt.

Was macht etwas zu einem perfekten Duft? Duftexperten aus Landkreis Augsburg geben ihre Meinung dazu.

So beeinflussen Düfte und Parfüm unser Leben

Das Ziel des Protagonisten von Süskinds Roman war es, einen Duft zu kreieren, der dem eines Menschen nicht nur ähnelt, sondern diesen sogar übertrifft, sodass ihm keiner widerstehen kann. Aber hat Duft wirklich so eine Macht? Laut unseren Duftexperten aus Schwabmünchen und Gersthofen, schon. Naja, vielleicht nicht in dem Ausmaß wie in "Das Parfüm". Aber Duft löse immer etwas in einem aus, sagt Natalie Morrone, Filialleiterin bei Haberstock in Schwabmünchen. Es können Erinnerungen sein, zum Beispiel an Personen, an die Kindheit oder an besondere Anlässe, wie die eigene Hochzeit. Aber auch Emotionen. Das alles spiele eine wichtige Rolle bei der Wahl seines perfekten Duftes. Selbst Jahreszeiten können die Präferenzen beeinflussen. Im Winter greife man zu schwereren Düften, wie Vanille, und im Sommer und Frühjahr tendiere man zu den leichteren Noten, wie Citrus zum Beispiel, so Morrone.