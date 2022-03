Das Rotes Kreuz im Kreis Augsburg rät von Sachspenden für Ukraine ab

Trotz der vielen Ukrainer in Not rät das Rote Kreuz von weiteren Sachspenden ab. Solche Spenden blockierten die humanitäre Hilfe, erklärt der Kreisgeschäftsführer.

Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) hat in einer Pressemitteilung über Spendenmöglichkeiten für die Menschen in der Ukraine informiert. Auch wenn der Bedarf an humanitärer Hilfe weiter wächst, bittet BRK-Kreisgeschäftsführer Thomas Haugg Spendenwillige darum, auf Sachspenden zu verzichten. Diese seien in der aktuellen Situation keine Hilfe, sondern kontraproduktiv. Das hat seine Gründe.

Denn derzeit haben die Helfer vor Ort nicht genügend Kapazitäten, um solche Lieferungen anzunehmen und zu verteilen. "Vielmehr belasten Sachspenden die ohnehin schon stark beanspruchte Logistik noch weiter und blockierten damit die wichtige humanitäre Arbeit", so Haugg.

Rotes Kreuz im Kreis Augsburg: Hilfsgelder für die Ukraine sind flexibler einsetzbar

Auch wenn es für die Unterstützerinnen und Unterstützer unpersönlich erscheinen mag, seien Geldspenden in der gegenwärtigen Lage die wirkungsvollste und beste Art, um die Hilfe im Ausland zu koordinieren, so Haugg weiter. "Im Gegensatz zu Sachspenden lassen sich Hilfsgelder flexibler und damit effektiver einsetzen." In der Ukraine und ihren Nachbarstaaten könne sich die Situation beständig ändern. Deswegen komme es darauf an, die humanitäre Hilfe vor Ort jederzeit schnell und unkompliziert anpassen zu können.

