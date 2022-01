Landkreis Augsburg

vor 32 Min.

Das sind die beliebtesten Vornamen im Landkreis Augsburg

Plus Wie Eltern ihre Kinder nennen, ändert sich von Jahr zu Jahr. Einen Trend hin zu besonders beliebten Namen gibt es fast immer. Wie sieht es im Kreis Augsburg aus?

Von Bianca Dimarsico

Vor 50 Jahren waren Nicole und Michael die populärsten Namen. Heute gibt es neue Trends. Unter den mehr als 6600 Geburten, die 2021 in Augsburg stattfanden, war der am häufigsten vergebene Mädchenname Emilia, welcher auch deutschlandweit ganz oben ist. Bei den Jungen war der Name Leon die Nummer Eins. Bundesweit ist Matteo der beliebteste Jungenname. Wie sieht es bei den Menschen in den Gemeinden des Landkreises Augsburg aus - folgen sie den Trends?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

