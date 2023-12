Das sind die ersten Details zur neuen Wertstofftonne im Landkreis

Lange hat der Landkreis Augsburg am Gelben Sack festgehalten. Das ist jetzt zu Ende. Doch zur Einführung der Wertstofftonne gibt es auch viele Fragen.

Die Wertstofftonne wird den Gelben Sack im Landkreis Augsburg ablösen – das steht seit dem Beschluss des Werkausschusses fest. Nun teilt das Landratsamt weitere Details zum Ablauf und zur Befüllung mit. So bricht in wenigen Tagen das letzte Jahr der Gelben Säcke an. Gleich zum 1. Januar 2025 wird die sonnengelbe Wertstofftonne in den 46 Städten, Märkten und Gemeinden im Augsburger Land neu eingeführt. Dies hat der Werkausschuss des Landkreises Augsburg kürzlich beschlossen. Gelbe Säcke bzw. Gelbe Container haben ab diesem Zeitpunkt ausgedient und werden gegen 240-Liter-Tonnen oder 1100-Liter-Container ausgetauscht. Geleert werden sollen die neuen Tonnen wie bislang der Gelbe Sack alle zwei Wochen.

Zwar wurde die Qualität der Gelben Säcke in der Vergangenheit verbessert, doch bei starkem Wind wurden sie nach wie vor häufig davon geweht oder rissen auf und der gesammelte Inhalt verteilte sich auf der Straße. Auch für die Umwelt waren die Gelben Säcke nicht besonders zuträglich: Kleintiere wie Igel verendeten auf der Suche nach Futter in den Säcken. Zudem stieg die Anzahl der ausgegebenen Säcke in den vergangenen Jahren stetig an. Waren es 2018 noch 4,5 Millionen Säcke, wurden 2022 im Landkreis bereits 5,34 Millionen Säcke verteilt.

Die Ökobilanz der Wertstofftonne ist besser als beim gelben Sack, sagt ein Umweltverband

Zwar besteht die neue Wertstofftonne ebenfalls aus Kunststoff, jedoch hat sie im Gegensatz zu den Gelben Säcken eine sehr lange Lebensdauer. Sie kann, wenn sie ausgedient hat, zerkleinert, eingeschmolzen und für neue Produkte verwendet werden, zählt das Landratsamt in einer Pressemitteilung auf. Überdies zeigen Berechnungen zur Ökobilanz des Naturschutzbundes Deutschland (NABU), dass sich durch deren Einführung heruntergerechnet auf den Landkreis Augsburg rund 3000 Tonnen CO₂ -Äquivalente einsparen lassen, da es durch sie weniger Individualfahrten zu den Wertstoffsammelstellen gibt. Der NABU setzt sich übrigens für die deutschlandweite Einführung der Wertstofftonne ein.

Das Landratsamt sieht jedoch vor allem einen noch größeren Vorteil für die Bewohnerinnen und Bewohner im Landkreis Augsburg. Denn ab dem 1. Januar 2025 dürfen neben Joghurtbechern, Milchtüten, Konservendosen, leeren Spraydosen und anderen Verpackungen aus Kunststoff, Verbundstoffen, Aluminium und Weißblech auch sogenannte „stoffgleiche Nichtverpackungen“ entsorgt werden. Darunter fallen unter anderem Wäschekörbe, Gießkannen, Bobbycars, Töpfe, Scheren, Pfannen, Besteck und Werkzeuge. „Dass bislang etwa ein leerer Farbeimer als Verpackung über den Gelben Sack entsorgt werden durfte, ein normaler Putzeimer jedoch nicht, war für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger oft schwer nachvollziehbar“, so Landrat Martin Sailer.

Wertstoff im Landkreis Augsburg: Der kaputte Putzeimer darf bald in die Tonne

„Ab 2025 gehören derartige Diskussionen der Vergangenheit an. Denn dann dürfen nicht nur Verpackungen in die neue Wertstofftonne, sondern auch alle ausgedienten Gegenstände aus Kunststoff, Aluminium und Metall, die in einem Haushalt anfallen.“ Lediglich Verpackungen aus Glas, Papier oder Pappe sowie gewerbliche Abfälle und Elektrogeräte müssen weiterhin gesondert entsorgt werden.

Detaillierte Informationen über die Aufstellung der neuen Wertstofftonne erhalten alle Haushalte im Landkreis Augsburg im Herbst 2024 über ein Anschreiben des Abfallwirtschaftsbetriebs. Zudem soll zum gleichen Zeitpunkt eine eigene Hotline für alle Fragen rund um das Thema Wertstofftonne eingerichtet werden. Eine Frage kann Landrat Martin Sailer aber schon jetzt klären: „Es wird auch für die Wertstofftonne die bewährte Nachbartonnenregelung gelten. Das heißt, dass zwei direkt aneinandergrenzende oder gegenüberliegende Grundstücke eine Tonne gemeinsam nutzen können.“ Dies soll insbesondere denjenigen Haushalten weiterhelfen, die etwas weniger Platz haben, um eine weitere Tonne auf ihrem Grundstück aufzustellen. (AZ)