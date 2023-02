Sie konnten abstimmen, welche die schönsten Mäschkerle im Augsburger Land sind. Natürlich gab es auch etwas zu gewinnen. Das sind die Sieger unseres Wettbewerbs.

Die großen Faschingsumzüge sind vorüber, die Tänzerinnen und Tänzer der Garden von den Bühnen verschwunden. Was bleibt sind etliche Erinnerungen an eine Faschingssaison, wie sie lange nicht stattfinden konnte. Wir haben in den vergangenen Wochen nach den schönsten Mäschkerle im Augsburger Land gesucht und unsere Leserinnen und Leser konnten abstimmen. Tausende haben ihre Stimme abgegeben – nun stehen die Sieger fest.

Das sind die Gewinner unseres Mäschkerle-Votings

Mäschkerle Milaine und Phelia als Minnie Maus und Prinzessin. Foto: Patrick Sellner

Auf dem ersten Platz unserer Votings landen die Mäschkerle Milaine und Phelia als Minnie Maus und Prinzessin. Mit ihren entzückenden Kostümen gewannen Sie die Herzen vieler Abstimmenden.

So gar nicht zum Fürchten ist dieses niedliche Gespenst: Emilian Sellner aus Meitingen. Foto: Nathalie Sellner

Ebenso wie der kleine Emilian aus Meitingen. Er war als niedliches Gespenst verkleidet.

Annalena aus Ostendorf hat sich als Meerjungfrau verkleidet. Foto: Melanie Rieß

Auf dem dritten Platz unseres Votings landet die süße Meerjungfrau Annalena aus Osterndorf. Die Sieger unseres Wettbewerbs erhalten in den kommenden Tagen Post mit tollen Gewinnen. Die Redaktion bedankt sich bei allen Teilnehmenden. (kinp)