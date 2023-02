Die schönsten Fotos von Hund und Katz: Das sind die Gewinner

Je drei Personen dürfen mit Begleitung zu der Show von Martin Rütter am 8. März in Augsburg. Drei weitere Gewinner bekommen eine DVD des Hundeprofis.

Die Würfel sind gefallen. Unter den Dutzenden Einsendungen stehen nun die Gewinner unseres aktuellen Gewinnspiels "Mit Hund und Katz ins neue Jahr" fest. Klarer Sieger beim Voting auf unserer Bildergalerie war der keine Pomchi "Tequila" aus Langweid. Sein Frauchen Conny Christa darf jetzt in Begleitung einer zweiten Person kostenlos zu der Show von Martin Rütter am Mittwoch, 8. März, in der Augsburger Schwabenhalle. Das sind die weiteren Gewinner, die von der Redaktion gezogen wurden:

5 Bilder Das sind die Gewinner von Hund und Katz Foto: Conny Christa

Jeweils zwei Eintrittskarten für die Show von Martin Rütter "Der will nur spielen" gibt es neben Conny Christa auch für Juliane Reiter aus Stadtbergen mit ihrem Hund "Maja". Freuen darf sich auch das Herrchen Ingo Stabenow vom kleinen Mischlingsrüden "Keks", der ganz tolle Schneemänner bauen kann.

Eine DVH für die Hilfe im Haushalt

Nicht nur einmal, sondern immer wieder können sich die Show von Martin Rütter die Gewinner der DVDs anschauen. Hier hat die Redaktion vor allem den Einsatz des 15-jährigen Jack Russell Terriers "Spike" belohnt, der schon über 15 Jahre alt ist und immer noch bei Familie Doetterl in Meitingen-Erlingen eine große Hilfe im Haushalt ist. Eine weitere DVD bekommt Angelika Weber aus Gablingen Siedlung, die uns ein Foto ihrer Becky und des Huskymix Seven beim Mittagsschlaf geschickt hat. Die dritte DVD geht an Carmen Endres aus Grünenbaindt, die das lustige Foto mit Doanale und Frizzi beim Tänzchen einreichte.

Die Redaktion bedankt sich bei allen Teilnehmern für die vielen tollen Einsendungen und freut sich schon auf weitere Fotos für das nächste Gewinnspiel.

Lesen Sie dazu auch