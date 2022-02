Landkreis Augsburg

vor 16 Min.

Das sind die größten Drogenfunde in der Region

In Stadtbergen wurden bei einem Dealer ein Kilogramm Marihuana und ein Kilo Amphetamine gefunden.

Plus In Stadtbergen werden ein Kilogramm Marihuana und ein Kilo Amphetamine gefunden. Bereits mehr als 7,5 Gramm reiner Wirkstoff zählen als "nicht geringe Menge".

Von Matthias Schalla

Jeweils ein Kilogramm Cannabis und ein Kilogramm Amphetamine hat die Polizei bei einem 39-jährigen Drogenhändler in Stadtbergen sichergestellt. Eine Menge, die mit dem oft zitierten "Eigenverbrauch" bei Weitem nichts mehr zu tun hat. Schließlich wurden in der Wohnung des Mannes auch zahlreiche Utensilien zum Verpacken und Wiegen der Drogen gefunden. Die Polizei geht daher davon aus, dass es sich um einen professionellen Händler handelt. Doch es gibt in der Region noch zahlreiche weitere Fälle, bei denen ungleich mehr Drogen gefunden wurden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen