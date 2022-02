Landkreis Augsburg

vor 48 Min.

Das sind die neuen Büros im Verwaltungsgebäude des Landratsamts

Plus Der Anbau des Landratsamts an der Prinzregentenstraße in Augsburg ist zweckmäßig geworden. Für die Mitarbeiter ändert sich auch die Art des Arbeitens.

Von Jana Tallevi

Es fehlt nicht mehr viel, sogar die meisten Büromöbel sind schon da. In den nächsten Tagen werden die ersten Abteilungen in ihre neuen Büroflächen im Anbau des Landratsamts an der Prinzregentenstraße einziehen. Damit beginnt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch eine neue Art des Arbeitens. Denn nicht mehr jeder und jede wird einen eigenen Arbeitsplatz haben. Stattdessen wird das persönliche Arbeitsmaterial in einem Rollcontainer gelagert.

