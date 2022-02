Das sind die neuen Volontäre für das Augsburger Land

Die Redaktion Augsburg Land bekommt Verstärkung von zwei neuen Volontären. Höchste Zeit also, Paula Binz und Moritz Maier vorzustellen.

In unserer Redaktion gibt es seit Februar zwei neue Gesichter. Paula Binz ist seit Februar die neue Volontärin für die Schwabmünchner Allgemeine. Aufgewachsen ist die 22-Jährige im ländlichen Murgtal zwischen Baden-Baden und Karlsruhe. Nach dem Abitur studierte sie Kulturwissenschaft in Koblenz. Schon vor dem Studium stand für Binz fest, sich auf ein Volontariat bewerben zu wollen.

Im Badischen Tagblatt sammelte sie bereits erste journalistische Erfahrungen und kann diese nun in Schwabmünchen einbringen. Besonders gerne schreibt sie über historische Geschichten, aber auch über die Themen Nachhaltigkeit und Umwelt.

Paula Binz ist die neue Volontärin der Augsburger Allgemeinen in Schwabmünchen. Foto: Jochen Aumann

Neue Volontäre verstärken die Augsburger Redaktionen

In Gersthofen ist Moritz Maier der neue Volontär der Redaktion Augsburg Land. Nach dem Abitur studierte der gebürtige Füssener Politikwissenschaft und Soziologie in Würzburg sowie in Wien. Für das Volontariat hat es den 25-Jährigen nun wieder zurück nach Schwaben verschlagen.

"Ich freue mich, in Gersthofen viel Neues zu lernen. Als gebürtiger Allgäuer hält sich die Sprachbarriere für das Augsburger Land bei mir zum Glück in Grenzen." Bei der Mainpost in Franken konnte sich Maier bereits ein erstes Bild vom Beruf eines Redakteurs machen. Binz und Maier sind für dieses Jahr im Augsburger Land tätig, ehe sie im Rahmen ihrer Ausbildung weitere Stationen der Augsburger Allgemeinen kennenlernen werden.