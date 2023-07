Das sind die Veranstaltungs-Highlights am Wochenende im Landkreis

Kurz vor den Sommerferien ist im Landkreis Augsburg am Wochenende noch einiges geboten: Hier eine Übersicht der Veranstaltungs-Highlights.

Die Hitzewelle macht am Wochenende eine wohltuende Pause und bevor es in die Sommerferien geht, locken etliche Veranstaltungen mit viel Musik und Schmankerl wieder ins Freie. Das sind die Termin-Highlights am Wochenende:

Sommerfest Meitingen : Bereits am Freitagabend steigt in Meitingen das Sommerfest . Dann wird ab 16 Uhr das Rathausumfeld zur Partyzone. Mehr als 30 Vereine sorgen für eine vielfältige Palette an Essen und Getränken sowie Musik und Tanz. Für Kinder gibt es eine Riesenrutsche, Hüpfburg, Kinderschminken und Marionettentheater. Die musikalische Unterhaltung übernimmt das Akkordeonorchester Zusamtal gemeinsam mit dem Jugendblasorchester Meitingen und der SGL-Kapelle. Am Abend heizt Jolly Sound den Sommerfestgästen auf dem Marktplatz kräftig ein, Hansimilian sorgt auf dem Rathausplatz für Stimmung.

: Bereits am Freitagabend steigt in Meitingen das . Dann wird ab 16 Uhr das Rathausumfeld zur Partyzone. Mehr als 30 Vereine sorgen für eine vielfältige Palette an Essen und Getränken sowie Musik und Tanz. Für Kinder gibt es eine Riesenrutsche, Hüpfburg, Kinderschminken und Marionettentheater. Die musikalische Unterhaltung übernimmt das Akkordeonorchester Zusamtal gemeinsam mit dem Jugendblasorchester und der SGL-Kapelle. Am Abend heizt Jolly Sound den Sommerfestgästen auf dem Marktplatz kräftig ein, Hansimilian sorgt auf dem Rathausplatz für Stimmung. Bürgerfest in Altenmünster : Gefeiert wird am Samstagabend ab 19 Uhr im Schulhof der Grundschule in Altenmünster mit Musik vom Musikverein Altenmünster . An der Bar des Jugendrates gibt es alkoholfreie Cocktails und Streetworker Jan Markus ist mit verschiedenen Aktionen für Kinder und Jugendliche ebenfalls mit von der Partie.

: Gefeiert wird am Samstagabend ab 19 Uhr im Schulhof der Grundschule in Altenmünster mit Musik vom Musikverein . An der Bar des Jugendrates gibt es alkoholfreie Cocktails und Streetworker ist mit verschiedenen Aktionen für Kinder und Jugendliche ebenfalls mit von der Partie. Sommerfest im Kinderheim Baschenegg : Wer seine Verbundenheit mit dem Kinderheim in Baschenegg (Gemeinde Ustersbach ) zeigen und einen fröhlichen Sommertag verbringen will, kann das Sommerfest des Marienheims besuchen. Los geht die „Reise um die Welt“ am Samstag, 22. Juli, ab 14 Uhr. Wie immer gibt es viele Spiele und natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Um 17.30 Uhr endet das Fest mit einem Wortgottesdienst ab. Bei wirklich schlechtem Wetter muss das Fest ausfallen.

Am Sonntag fahren die Oldtimer durch Neusäß

Oldtimerschau in Neusäß : Eine sommerliche Rundfahrt und Oldtimerschau mit rund 150 Old- und Youngtimern bis Baujahr 1998 veranstaltet wieder der Motorsport Club Lech-Schmuttertal am Sonntag, 23. Juli, von 9.30 bis 15 Uhr auf dem Rewe-Parkplatz ( Daimlerstraße ). Viele Oldtimerbesitzer zeigen den Besuchern gerne ihre gepflegten Liebhaberstücke. Auch Zuschauerinnen und Zuschauer am Straßenrand kommen in allen Stadtteilen auf ihre Kosten. Denn die Oldtimer fahren am Sonntag ab 12.30 Uhr eine Stunde lang durchs gesamte Stadtgebiet.

Die Fahrtroute führt zunächst nach Steppach ( Ulmer Straße ). Weitere Punkte sind um 12.40 Uhr Vogelsang (Ulmer Landstraße), 12.45 Uhr Schlipsheim (Schlipsheimer Straße), 12.50 Uhr Hainhofen (Hainhofer Straße), 12.55 Uhr Westheim (Von Rehlingen Straße), 13 Uhr Neusäß ( Lohwaldstraße, Georg- Odemer-Straße ), 13.05 Uhr Ottmarshausen (Mühlbachstraße), 13.05 Uhr Hammel (Hammeler Straße), 13.10 Uhr Täfertingen (Portnerstraße, Täfertinger Straße) über die Entlastungsstraße 13.20 Uhr wieder nach Neusäß zum Rewe-Parkplatz (13.30 Uhr). Der Höhepunkt der Oldtimerveranstaltung ist dann die Fahrzeugprämierung um 15 Uhr auf dem Veranstaltungsgelände. (dav)

