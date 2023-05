Das wird im Augsburger Land am Internationalen Museumstag geboten

Schöne Gegenstände aus unserer Geschichte, Erzählungen aus der "guten alten Zeit" - beim Internationale Museumstag gibt es auch im Augsburger Land viel zu sehen.

Ob die Geschichte der Luftfahrt, ob alte Radios oder Bräuche und Handwerksberufe, die in Vergessenheit geraten sind: Im Augsburger Land bilden einige Museen verschiedene Aspekte unserer Heimatgeschichte ab. Zum Internationalen Museumstag am Sonntag, 21. Mai, werden den Besuchenden unter dem Motto "Museen mit Freude entdecken" bei oftmals freiem Eintritt besondere Zuckerl geboten.

Der Internationale Museumstag findet im Jahr 2023 bereits zum 46. Mal statt. Er wird jährlich vom Internationalen Museumsrat ICOM ausgerufen und in Deutschland an einem Sonntag veranstaltet. Ziel ist es, auf die Museen in Deutschland und weltweit aufmerksam zu machen und Besucherinnen und Besucher einzuladen, die Vielfalt der Museen zu entdecken. Museen können sich mit geplanten analogen Angeboten am Aktionstag oder auch mit schon jetzt nutzbaren digitalen Angeboten, auf der bundesweiten Plattform präsentieren.

In Deutschland wird der Internationale Museumstag vom Deutschen Museumsbund bundesweit koordiniert und in enger Kooperation mit den Museumsverbänden und -ämtern der Länder auf regionaler Ebene sowie den Museen vor Ort umgesetzt. Unterstützt wird der Museumstag von ICOM Deutschland.

Auch die Museen im Landkreis Augsburg bieten wieder ein Zusatzprogramm an. Folgendes ist unter anderem geboten:

Königsbrunn Am Internationalen Museumstag öffnen die Königsbrunner Museen ihre Pforten und bieten mit besonderen Aktionen einen Einblick in vergangenen Welten. Mit Tafel und Griffel ausgestattet, können Kinder und Erwachsene im Lechfeldmuseum in originalen Schulbänken aus dem frühen 20. Jahrhundert Platz nehmen und eine Schulstunde wie vor 100 Jahren erleben. Im Infopavillon 955 erwarten Sie historische Gewänder aus dem frühen Mittelalter. Egal, ob Panzerreiter oder Magd, für die ganze Familie gibt es Gewandungen aus der Zeit der Schlacht auf dem Lechfeld . Und in die Zeit der Römer können Interessierte im Archäologischen Museum eintauchen. Dort darf ein römisches Gewand anprobiert werden oder ein Blick in den detailgetreuen Nachbau des Römerbads auf dem städtischen Friedhof geworfen werden. Auch im Naturmuseum, dem Mithraeum sowie dem Mercateum erhalten Besucher spannende Einblicke in die Welt der Museen. Weitere Informationen zu den Öffnungszeiten und Aktionen der einzelnen Museen gibt es im Kulturbüro der Stadt Königsbrunn und unter www.koenigsbrunn.de.

Auch das Lechfeldmuseum hat am nächsten Sonntag geöffnet. Dort können Besucher erleben, wie Schule früher war. Foto: Stadt Königsbrunn, Rebecca Ribarek