Das wünschen sich im Augsburger Land CSU, SPD, Grüne und Linke von Berlin

Plus Immer noch sind nach der Wahl in Berlin alle Optionen für eine Regierungsbildung offen. Die Parteispitzen im Augsburger Land haben jedoch klare Präferenzen.

Das Ergebnis der Wahl in Berlin lässt viele Fragen offen. Wer regiert mit wem? Geht Gewinner Kai Wegner von der CSU leer aus? Gibt es eine Große Koalition mit der SPD? Oder bandeln die Schwarzen mit den Grünen? Rein rechnerisch aber könnten SPD, Grüne und Linke auch einfach so weitermachen wie bisher.