Datenpanne: Impftermine werden nicht gespeichert

Landratsamt: Wer am Mittwochvormittag über BayIMCO einen Termin gebucht hat, überprüft besser, ob es diesen auch gibt.

Einen Warnhinweis veröffentlichte das Landratsamt in Augsburg am frühen Donnerstagabend: Am Mittwoch, 16. Dezember, kam es zwischen 4.30 und 11 Uhr zu einer umfangreichen Störung der Software der Bayerischen Impfzentren. Aufgrund von Datenbankproblemen konnte man in diesem Zeitraum zwar online Termine buchen und hat auch eine Bestätigung per E-Mail bzw. SMS erhalten, einige der gebuchten Termine wurden aber nicht in BayIMCO hinterlegt.

Unter Umständen ist ein neuer Impftermin nötig

Das bedeutet: Bürgerinnen und Bürger, die im Laufe des Vormittags selbst online Impftermine vereinbart haben, prüfen besser nach, ob es tatsächlich geklappt hat. Sie müssen sich dazu in ihren BayIMCO-Account einloggen und überprüfen, ob der Termin tatsächlich vereinbart wurde. Sollte kein Termin hinterlegt sein, müsse ein neuer Impftermin gebucht werden, so das Landratsamt in einer Mitteilung. (AZ)