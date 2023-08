Landkreis Augsburg

Dauerkrise in der Gastronomie: Womit Wirte zu kämpfen haben

Plus Personalmangel, steigende Preise und nun Sorgen wegen höherer Steuern. Die Gastronomie kommt nicht aus der Krise. Landrat Sailer sieht den Bund in der Verantwortung.

Von Melanie Langenwalter

Der Schwarze Adler in Waldberg ist ein Wirtshaus in Familienbesitz. So ist das schon seit mehr als hundert Jahren. Und so muss es auch bleiben. Wirtin Elisabeth Dietz findet einfach niemanden, der den Betrieb weiterführen möchte. Die Alternative: dichtmachen. Dann wäre der Schwarze Adler einer von Dutzenden Gastro-Betrieben, die in den vergangenen Jahren im Augsburger Land verschwanden. Wirtshaussterben nennen Experten das. Sie fürchten, dass nun auch noch ein anderer Grund das Sterben der Wirtshäuser befeuern könnte.

Wirtin: In der Branche fehlt es am Nachwuchs

Elisabeth Dietz musste ihren Betrieb im Bobinger Ortsteil Waldberg vor ein paar Jahren schon einmal schließen. Damals zwang sie eine Krankheit dazu. Kurz darauf fand sie einen Pächter, der den Betrieb übernahm. Doch nach kurzer Zeit sprang er wieder ab. Nach fast einem Jahr vergeblicher Suche nach einem Nachfolger fasste sie den Entschluss, wieder aufzumachen. "Ich konnte es einfach nicht mitansehen", erzählt die Wirtin, deren Wirtschaft seit 1911 in Familienbesitz ist. So steht die bald 67-Jährige jeden Samstag und Sonntag wieder in der Küche. Mehr schafft sie nicht mehr. Die Gastronomie ist ein sehr arbeitsintensiver Beruf.

