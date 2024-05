Landkreis Augsburg

vor 18 Min.

Dauerregen: Feuerwehr bereitet sich im Landkreis auf Überschwemmungen vor

Plus Durch den Dauerregen im Landkreis Augsburg droht Hochwasser. Kreisbrandrat Christian Kannler erklärt, wie sich die Feuerwehr vorbereitet und wie man sich schützen kann.

Von Jonathan Lübbers

Es ist ungemütlich im Augsburger Land. Die vergangenen Tage waren von Regen gezeichnet, für die kommenden Tage sieht die Wetterprognose nicht besser aus. Dieser Dauerregen birgt Gefahren, Hochwasser droht. Wie bereiten sich die Einsatzkräfte der Feuerwehr darauf vor?

Feuerwehr im Landkreis Augsburg bereitet Sandsäcke vor

Die Vorbereitungen für mögliche Überschwemmungen im Landkreis Augsburg laufen bereits. "Grundsätzlich sind wir gut aufgestellt", sagt Kreisbrandrat Christian Kannler mit Blick auf die Wettervorhersage. Diese zeichnet ein deutliches Bild: So warnt der Deutsche Wetterdienst für den gesamten Landkreis Augsburg seit Freitagnacht bis Samstagnachmittag vor starkem Regen. Regional seien dabei Regenmengen von bis zu 90 Liter pro Quadratmeter möglich. Die Stadt Neusäß gab für ihre Einwohner am Freitag eine Hochwasserwarnung aus. In Fischach erreichte der Wasserspiegel der Schmutter am Freitagnachmittag die Meldestufe eins. Diese Meldestufe wird erreicht, wenn der Wasserstand des Flusses dort 150 Zentimeter übersteigt.

