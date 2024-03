Dem Kiebitz auf der Spur an Lech und Wertach

Für große und kleine Naturfreunde gibt es viele Veranstaltungen des Landschaftspflegeverbands. Dazu gehört auch ein Sensenkurs in Thierhaupten.

Das neue Jahresprogramm des Landschaftspflegeverbands Landkreis Augsburg bietet dieses Jahr wieder Veranstaltungen für Groß und Klein, um die heimische Natur und ihre schützenswerten Lebewesen kennenzulernen.

Kleine Naturforscher können sich auf Kindersafari in den Auwalddschungel begeben, Spuren von Bibern entlang der Wertach suchen oder ihr eigenes Naturmobile aus bunten Blättern, Ästen und Früchten basteln. Bei der Erkundung verschiedenster Lebensräume wird auch gleich ein verantwortungsbewusster Umgang mit der Natur erlernt. Aber auch Spiel und Spaß kommen bei den kostenfreien Familienveranstaltungen nicht zu kurz.

Es gibt einen Rad- und Wanderführer zum Wertachtal

Für Erwachsene stehen Wildkräuter- und Wildfrüchtewanderungen auf dem Programm. Aber auch handwerklich Begabte kommen dieses Jahr wieder auf ihre Kosten. Wer zukünftig lieber zur Sense greifen und das von Grund auf erlernen möchten, kann dies zusammen mit dem erfahrenen Sensenlehrer Georg Hahn in Thierhaupten ausprobieren.

Mit etwas Glück kann sogar der Vogel des Jahres 2024 – der Kiebitz – gemeinsam mit dem Landesbund für Vogel- und Naturschutz beobachtet werden. Der etwa taubengroße Vogel ist mit seinen auffälligen Schmuckfedern am Hinterkopf, dem grünlich schillernden Gefieder und den namensgebenden „kie-wit“-Rufen unverkennbar.

Wer das Wertachgebiet im Augsburger Land auf eigene Faust erkunden möchte, kann den Rad- und Wanderführer „Naturschätze im Wertachtal“ gegen eine Schutzgebühr von fünf Euro beim LPV bestellen. Erhältlich ist das Programmheft mit vielen weiteren Veranstaltungen in der Geschäftsstelle des LPV in der Feyerabendstraße 2 in Schwabmünchen, in den Rathäusern der Landkreisgemeinden oder in digitaler Form auf der Homepage des LPV unter „Aktuelles & Infos“.

Weitere Informationen über den Landschaftspflegeverband und seine Projekte, sowie Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf der Homepage www.lpv-landkreis-augsburg.de. (AZ)