Der Archäologe, der am liebsten nichts mehr ausgraben mag

Plus Schätze, Reiter und Geheimnisse: Der Bauboom der vergangenen Jahre sorgte für spektakuläre Funde im Augsburger Land. Chef-Archäologe Hubert Fehr erklärt, warum es jetzt eigentlich genug ist.

Der Arbeitsplatz ist schon mal eindrucksvoll. Im prächtig restaurierten Kloster von Thierhaupten hat Dr. Hubert Fehr sein Büro, ein weiterer Arbeitsplatz liegt auf der Burg zu Nürnberg. Dort ist es allerdings nur ein Schreibtisch. Der Mann kommt rum in Schwaben und Mittelfranken und die Gründe dafür finden sich meist unter der Erdoberfläche.