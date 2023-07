Der Aufstieg der AfD: Augsburgs Landrat Sailer macht sich Luft

Plus Nach der Wahl eines AfD-Politikers in Thüringen zum Landrat spricht Sailer von einem "Dammbruch". Diesen hätten die gemäßigten Parteien durch ihre Fehler erst ermöglicht.

Dann und wann hat sich der Augsburger Landrat Martin Sailer (53) schon zu bundes- oder landespolitischen Themen zu Wort gemeldet. Ob es nun um Baurecht, die Flüchtlingskrise oder die Coronapolitik ging, die Kritik des CSU-Politikers hatte stets auch etwas mit seinem Aufgabengebiet als Landrat zu tun. Das ist diesmal ein wenig anders.

Sailer sorgt sich wegen der jüngsten Erfolge der AfD in Ostdeutschland. In seiner vom Landratsamt verbreiteten Internet-Kolumne "Sailer direkt“ bezeichnet der CSU-Politiker und Bezirkstagspräsident die Wahl eines AfD-Politikers zum Landrat des thüringischen Landkreises Sonneberg als "politischen und gesellschaftlichen Dammbruch". Der Angehörige eines als rechtsextrem eingestuften Landesverbandes habe sich mit Parolen wie "Raus aus dem Euro" und "Frauen vor dem Islam schützen" "ins Amt gebrüllt", schreibt Sailer.