Der Bahnstreik ist im Augsburger Land bislang kaum zu spüren

Plus Ein Bahnstreik kann schnell zum Albtraum werden. Im Augsburger Land blieben Fahrgäste am Mittwoch von Verspätungen und Zugausfällen größtenteils verschont.

Es ist immer wieder eine ärgerliche Nachricht für Pendlerinnen und Pendler: Bundesweiter Bahnstreik im Regional- und Fernverkehr. Für den Landkreis Augsburg sah die Prognose allerdings gut aus. Diese Vorhersage scheint sich bislang insgesamt auch zu bewahrheiten.

Im Landkreis sind die Bahnbetriebe Go Ahead und BRB (BRB) für die Strecken verantwortlich. Nur auf wenigen Strecken, beispielsweise zwischen Augsburg und Donauwörth, fahren zusätzlich auch Züge der Deutschen Bahn. Bereits im Vorfeld des Bahnstreiks war klar, dass diese Züge der DB größtenteils ausfallen werden. Die Lokführer bei BRB und Go-Ahead wurden von der GDL hingegen nicht zum Streik aufgerufen.