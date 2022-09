Der Corona-Herbst ist im Augsburger Land angekommen

Plus Die Infektionszahlen im Landkreis steigen rapide an. Ein Experte befürchtet, das ist erst der Anfang einer neuen Corona-Welle. Doch ist das Virus noch gefährlich?

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Landkreis ist auf dem höchsten Stand seit April. Die Inzidenz liegt deutlich über dem Bundesschnitt. Weniger stark steigt dagegen die Zahl der Todesfälle. Ist Corona also ungefährlich geworden? Ein Arzt aus dem Augsburger Land erklärt, wieso das Virus anders zu betrachten ist als noch vor einem Jahr - und wieso sich im Kreis so viele Menschen infizieren.