vor 52 Min.

Der Frühling kommt: Was man jetzt im Garten schon machen kann

Plus Blauer Himmel, Sonnenschein, da will man doch direkt die Pflanzen aus dem Keller holen und im Garten richtig loslegen. Doch das wäre ein Fehler.

Von , Jennifer Kopka Cordula Homann , Jennifer Kopka

Temperaturen im zweistelligen Bereich, auch am Wochenende, da möchte man doch am liebsten auf Balkon und Terrasse die Nase in die Sonne strecken, umrahmt von den Blumen, die seit Wochen drinnen auf die Wärme warten. Manchen Hobbygärtner zieht es jetzt nach draußen in die Beete und Gewächshäuser. Doch Vorsicht: Was jetzt in die Beete kommt, kann noch vom Frost überrascht werden.

13 Bilder Das blüht im Frühling im Landkreis Augsburg Foto: Thomas Hack

Wie Jürgen Schmidt von der Firma Wetterkontor verrät, sieht es bis Ende kommender Woche mild aus. "Es gibt im Augsburger Land keinen Nachtfrost, man könnte also auf die Idee kommen, empfindliche Pflanzen hinausstellen. Doch dann muss man damit rechnen, sie Ende des Monats wieder hereinzuholen, denn da deutet sich eine Kaltfront an", warnt der Meteorologe. Wem das Schleppen von Oliven- oder Orangenbaum zum Beispiel zu schwer ist, der sollte noch bis mindestens Mitte April warten. "Selbst da kann es noch mal schneien", betont Schmidt.

