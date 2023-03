Der Go-Ahead-Chef spricht im Interview über die schlimmste Panne

Plus Mehr als 100 Tage fährt Go-Ahead nun in der Region die Nahverkehrszüge und hat viele Probleme. Wir sprachen darüber mit dem Deutschland-Chef des Unternehmens.

Gut 100 Tage Go-Ahead in Nordschwaben, hätten Sie sich den Start so holprig vorgestellt?



Fabian Amini: Eine Betriebsaufnahme in einem so großen und anspruchsvollen Netz ist immer schwierig. Dass es so dick kommt, hatte ich nicht erwartet – und mit den massiven Fahrzeugproblemen zum Wintereinbruch hatten wir einfach auch viel Pech.

Zu wenig Lokführer, nagelneue Triebwagen, die mit dem Winter nicht zurechtkommen, nun das Baustellenchaos zwischen Augsburg und Donauwörth. Welche böse Überraschung war für Sie die schlimmste?



Fabian Amini: Das schlimmste waren die Fahrzeugprobleme im Winter – unter den Nachwirkungen leiden wir und unsere Fahrgäste ja teilweise immer noch. Es war für mein gesamtes Team sehr ärgerlich und teilweise auch frustrierend, dass sich alle unglaublich ins Zeug gelegt haben und wir dennoch die Fahrgäste der Region nicht pünktlich und zuverlässig von A nach B bringen konnten.

Inzwischen hat sich auch die Politik auf sie eingeschossen. Der Bayerische Verkehrsminister hat eine Geldstrafe für Sie angekündigt. Finden Sie zu recht?



Fabian Amini: Wir fahren letztlich im Auftrag des Freistaats und werden von ihm auch bezahlt – insofern ist es völlig normal, dass die Politik sich einschaltet, wenn es nicht gut läuft. Alles weitere, auch die Frage der Vertragsstrafen, ist in den Verträgen geregelt.

Rückblickend: Was hätten Sie besser machen können?



Fabian Amini: Obwohl die Personalsuche sehr früh und mit sehr viel Aufwand begonnen wurde, war das im Nachhinein betrachtet nicht genug; allerdings waren Corona und die Auswirkungen natürlich nicht vorhersehbar. Zudem sind wir von Themen überrascht worden, auf die man sich in der Intensität und Reihenfolge kaum vorbereiten kann.

An welchen Punkten gibt es Licht am Ende des Tunnels?



Fabian Amini: Auf den Strecken von Augsburg nach München und Ulm sind wir bei Fahrgastinformation, Fahrzeugverfügbarkeit und Pünktlichkeit deutlich besser geworden und fahren inzwischen zuverlässig und stabil. Auch auf der Strecke nach Donauwörth fahren wir gut – soweit die Bauarbeiten das zulassen. Generell schwierig bleibt die Personalsituation – das betrifft aber nicht nur uns, sondern die ganze Branche und viele andere Arbeitgeber auch.

Bleiben die Baustellen zwischen Augsburg und Donauwörth. Was viele Pendler ärgert: Sie erfahren nur immer häppchenweise, wann wo gesperrt wird. Warum kann man den Menschen keinen Überblick liefern, was in den kommenden Monaten auf sie zukommt?



Fabian Amini: Wir sind nicht Herr der Baustellen und haben diesen Überblick selber noch nicht. Teilweise liegt das auch daran, dass wir durch das Durcheinander zum Jahreswechsel nicht genug Zeit hatten, uns diese Baustellen detailliert anzusehen und mit genügend Vorlauf zu planen – doch hierbei sind wir inzwischen deutlich besser geworden. Schwierig war auch, wenn wir von DB Netz extrem kurzfristig erfuhren, dass sie ihre Zusagen nicht einhalten konnten – wir hatten zum Beispiel den Fall, dass uns Zugverkehr von Donauwörth bis Meitingen zugesagt worden war und wir dann am ersten Tag der Baustelle erfahren haben, dass wir nur bis Mertingen fahren können. Für unsere Fahrgäste ist das eigentlich unzumutbar – leider sind wir in solchen Situationen machtlos.

Der Fahrgastverband Pro Bahn hat Ihnen eine ganze Reihe von Verbesserungsvorschlägen gemacht. Ein zentraler Punkt ist, Busse als Zug-Ersatz nur auf den Streckenabschnitten einzusetzen, auf denen wirklich gebaut wird. Warum ist das nicht möglich?



Fabian Amini: Das ist schon möglich; wir wissen halt nicht genau, was wann wo gebaut wird und sind an die Vorgaben gebunden, die uns die DB Netz macht. In dem von Ihnen genannten Beispiel ist es so, dass DB Netz verfügt hat, dass wir zwischen Augsburg-Oberhausen und Donauwörth nicht fahren dürfen. Wo auch immer die Bautätigkeit dann sein mag: Wir dürfen nicht. Und uns wurde teilweise vorgegeben, dass wir über Wochen hinweg jeden Tag einen komplett anderen Fahrplan hätten fahren sollen; wir hätten also teilweise mit weniger Busersatzverkehr auskommen können und dafür einen täglich wechselnden Fahrplan gehabt – das konnten und wollten wir den Fahrgästen nicht zumuten.

Was ist aus Ihrer Sicht nötig, um während der Baustellenzeit einen besseren Ersatzverkehr zu organisieren?



Fabian Amini: Wir wissen, dass eine Baustelle manchmal Überraschungen bereithalten kann. Hier muss künftig mit mehr Sicherheitspuffern geplant werden – dazu sind wir mit DB Netz im Gespräch und haben die Zusicherung, dass künftig mit mehr Puffern und generell fahrgastfreundlicher geplant wird. Zudem erleben wir, dass die Organisation eines Ersatzverkehrs immer schwieriger wird, weil auch Busfahrer fehlen. Was also generell helfen würde, wären mehr Arbeitskräfte, zum Beispiel durch eine bundesweit geregelte und geordnete Zuwanderung. Nötig ist natürlich auch, dass die Busunternehmen selbst die nötigen Kapazitäten haben.

Zur Person: Vor etwas über einem Jahr stieg Fabian Amini in die Geschäftsführung der deutschen Go-Ahead Gesellschaften ein. Amini startete seine Karriere bei der Deutschen Bahn, bevor er Mitte 2015 zur Transdev GmbH wechselte. Dort war er als Geschäftsführer, zuletzt als Vorsitzender der Geschäftsführung der Bayerischen Oberlandbahn GmbH und Bayerischen Regiobahn GmbH (BRB) tätig.