Landkreis Augsburg

vor 33 Min.

Krieg in der Ukraine verunsichert Schülerinnen und Schüler im Augsburger Land

Plus Lehrkräfte im Landkreis Augsburg wollen nach den Ferien den Krieg in der Ukraine im Unterricht thematisieren. Was Pädagogen Eltern raten.

Von Paula Binz, Matthias Schalla und Moritz Winkler

Raketen detonieren in Wohnhäusern, verängstigte Menschen suchen in U-Bahnhöfen Schutz vor Bomben und auf den Straßen rollen Panzer in Richtung Kiew. Der Angriff Russlands auf die Ukraine holt auf schreckliche Weise den Krieg über das Fernsehen oder Internet direkt in unser Wohnzimmer. Ältere Menschen werden an den Zweiten Weltkrieg erinnert, doch vor allem Kinder können nicht verstehen, was keine zwei Flugstunden entfernt vor sich geht. Wie gehen Schulen mit dieser furchtbaren Realität um? Lehrerinnen und Lehrer im Augsburger Land haben dafür ganz unterschiedliche Methoden.

