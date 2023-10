Der Kunstpreis geht für herausragende Leistungen nach Adelsried

Der Landkreis Augsburg hat seinen Kunstpreis 2023 an den Künstler Hans Malzer vergeben. Der Künstler beeindruckt mit seinen Skulpturen und vielem mehr.

Das kreative Wirken regionaler Kunst- und Kulturschaffender wird in der jährlichen Kunstpreisverleihung des Landkreises Augsburg gewürdigt. Der Preis wird seit dem Jahr 1989 vergeben und ist mit 3.500 Euro dotiert. In diesem Jahr wurden hervorragende Leistungen auf dem Gebiet der „Bildenden Kunst dreidimensional“ ausgezeichnet. Die Kategorien des Kunstpreises wechseln jährlich zwischen Musik, darstellender Kunst, Belletristik, bildender Kunst zweidimensional und bildender Kunst dreidimensional.

Im Zentrum der Werke steht immer der Mensch

Die Wahl der Jury fiel in diesem Jahr auf den Adelsrieder Bildhauer Hans Malzer, der sich mit Holz- und Steinplastiken, Mosaik und Glasmalerei überregionales Renommee erarbeitet hat. Dr. Thomas Elsen, der Leiter des H2-Zentrums für Gegenwartskunst im Glaspalast, bezeichnete Malzer in seiner Laudatio als einen „Künstler, dessen Schaffen Tradition und Modernität mit großer Virtuosität in sich vereint“ und begründet die Wahl der Jury damit, dass Malzer für eine eindrucksvolle Kontinuität und Eigenständigkeit in seiner künstlerischen Arbeit stehe: „Im Kontext von Kunst im öffentlichen Raum, in der Natur wie auch im sakralen Bereich hat er Spuren hinterlassen, die sein jahrzehntelanges Schaffen der Öffentlichkeit zugänglich machen. Sein Wirken schließt zudem auch die Lehre sowie die Unterstützung zahlreicher jüngerer Kollegen und Kolleginnen durch Ausstellungen – zum Teil im eigenen Haus – durch Texte und Eröffnungen ein. Auch hierin zeigt sich konsequent und eindrucksvoll: Im Zentrum der Kunst von Hans Malzer steht immer der Mensch.“

Hans Malzer ist der diesjährige Kunstpreisträger des Landkreises Augsburg. Foto: Julia Pietsch

Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass sich bei der Preisverleihung im Kunstraum am Pfarrhof Leitershofen unter den Gästen auch zahlreiche ehemalige Studierende von Hans Malzer befanden, die er auf ihrem eigenen künstlerischen Weg als Dozent begleitet und geprägt hat.

Hier kann man Malzers Werke sehen:

Skulpturenschau „ Hans Malzer- Esperanza “, die noch bis zum 26. November 2023 im Außenbereich der Galerie Kunstraum am Pfarrhof Leitershofen (Bergstraße 3, 86391 Stadtbergen ) zu sehen ist.

Tag des offenen Ateliers bei Hans Malzer am Sonntag, 29. Oktober 2023, von 14 bis 17 Uhr, Gartenstraße 17, 86477 Adelsried.

am Sonntag, 29. Oktober 2023, von 14 bis 17 Uhr, 17, 86477 . Der 2022 ins Leben gerufenen Hans-Malzer-Weg in Adelsried . Leichter Rundwanderweg über zehn Stationen, an denen es Kunstwerke von Hans Malzer zu entdecken gibt.

Neben Hans Malzer wurde im Rahmen der Kunstpreisverleihung die aus Königsbrunn stammenden Künstlerin Mariella Kerscher in der Kategorie „Junge Talente“ geehrt. (AZ)