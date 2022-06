Der Landkreis Augsburg hat eine neue Juristin

Andrea Bamberger ist nun im Landratsamt für rechtliche Grundsatzfragen zuständig. Sie kommt von einer Augsburger Anwaltskanzlei.

Seit Kurzem steht die Stabsstelle Rechtsangelegenheiten des Landratsamtes Augsburg unter einer neuen Leitung. Nachdem die Stelle einige Zeit unbesetzt gewesen war, lenkt Kreisjuristin Andrea Bamberger nun die Geschicke der Kreisverwaltungsbehörde im Bereich der Rechtsangelegenheiten. Inhalt ihrer zentralen Tätigkeiten sind mitunter die rechtliche Betreuung der Vergabeverfahren, die Satzungen und Richtlinien des Landkreises sowie die Beratung der einzelnen Geschäftsbereiche in rechtlichen Grundsatzfragen.

Bamberger stammt ursprünglich aus dem oberbayerischen Odelzhausen. Während ihres Jurastudiums, das sie 2005 begonnen hat, ist sie an ihren Studienort Augsburg gezogen, seit vier Jahren wohnt sie im Landkreis. Im Laufe ihrer beruflichen Karriere hat sie verschiedene Stationen besucht: als Rechtsreferendarin bei der Kanzlei Sonntag und Partner in Augsburg sowie einer internationalen Kanzlei in Barcelona. Nach Studienabschluss im Jahr 2013 war Andrea Bamberger zunächst als Rechtsanwältin in München. Die vergangenen fünf Jahre war sie bei der Kanzlei Scheidle in Augsburg. (AZ)