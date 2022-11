Der Landkreis Augsburg hat eine neue Kulturbeauftragte

Carina Kaminski folgt auf Liv Reinacher-Dissanayake.

Seit Kurzem liegen im Landratsamt die Geschicke im Bereich Kultur- und Kreisheimatpflege in anderen Händen: Carina Kaminski hat die Nachfolge von Liv Reinacher-Dissanayake als Kulturbeauftragte angetreten. Gemeinsam mit Kreisheimatpflegerin Claudia Ried wird sie sich fortan für bestehende und neue Kunst- und Kulturprojekte in der Region einsetzen.

Carina Kaminski ist gebürtige Augsburgerin. Für ihr Bachelorstudium der Literatur-, Kunst- und Medienwissenschaft, das sie 2010 begonnen hat, sowie ihr Masterstudium der historischen Kunst- und Literaturdiskurse, hatte sie die Region zunächst verlassen. Im Laufe ihrer beruflichen Karriere hat sie verschiedene Stationen besucht: An der Kunsthalle München war sie erst als Volontärin, später als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Kuratorin und im Anschluss daran als Art Managerin für die Kunstsammlung der HypoVereinsbank in München tätig, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes. (AZ)