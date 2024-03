Der Landkreis Augsburg hat eine neue Sportbeauftragte

Birgit Riegel tritt die Nachfolge von Barbara Wengenmeir als Sportbeauftragte des Landkreises Augsburg an.

Die meisten Vereinsvertreterinnen und -vertreter kennen Birgit Riegel bereits als Teil des „Sport-Teams“ des Landkreises Augsburg. Nun übernimmt sie ab April die Aufgabe der Sportbeauftragten. Sie tritt damit die Nachfolge von Barbara Wengenmeir an, die nach sechseinhalb Jahren beim Landkreis Augsburg jetzt einen neuen beruflichen Weg einschlägt: „In meinem Herzen bin ich Sportlerin, weshalb ich mich auch im beruflichen Kontext stets auf neue Herausforderungen freue“, erläutert Wengenmeir, die künftig in den Bereichen Sportindustrie und akademische Lehre tätig sein wird.

Beeindruckende Begegnungen mit Sportlerinnen und Sportlern

Doch sie geht auch mit einem weinenden Auge: „Die vielen Begegnungen mit Sportlerinnen und Sportlern sowie Vereinsfunktionären bei unseren Wettkämpfen werden mir besonders in Erinnerung bleiben. Die Atmosphäre war immer einzigartig. Außerdem haben mir gerade auch die neueren Veranstaltungsformate, wie unser Schwimmprojekt oder das Special Olympics Host Town Program, viel Freude in der Konzeption und Organisation bereitet. Da fällt es schon auch schwer zu gehen. Aber ich bin stolz auf die Leistung meines Teams in den vergangenen Jahren und weiß, dass Birgit die Herausforderungen, die nun auf sie zukommen, meistern wird.“

Wie Birgit Riegel zur neuen Sportbeauftragten wurde

Birgit Riegel hat ursprünglich eine Karriere im Bankenwesen verfolgt. Über zwei Jahrzehnte war sie zunächst in Vollzeit und nach der Geburt ihrer Kinder in Teilzeit als Bankfachwirtin tätig. „Sport hat mich einfach immer begeistert, deshalb habe ich dann nebenbei eine Trainergrundausbildung absolviert. Danach hatte ich die Möglichkeit, gleich den Fitness-Fachwirt und die Ausbildereignungsprüfung bei der IHK zu machen. Das habe ich genutzt und war seither selbstständig im nördlichen Landkreis im Kursbereich aktiv, auch im Verein und für Studios“, erzählt Riegel. 2017 ist die 55-Jährige dann quasi zeitgleich mit Barbara Wengenmeir zum Landkreis Augsburg gekommen. Heute weiß sie genau, wo es bei den Vereinen drückt: „Ich möchte die Vereine, bei denen die meisten Engagierten ja zumeist ehrenamtlich tätig sind, insbesondere dadurch unterstützen, dass wir Prozesse wie Antragstellungen für sie vereinfachen und digital abwickeln können. Das spart allen Beteiligten viel Zeit.“

Landrat Martin Sailer bedankte sich bei Barbara Wengenmeir für ihre engagierte Arbeit und wünschte Birgit Riegel einen guten Start in den neuen Verantwortungsbereich: „Ich freue mich auf Ihre Ideen und bin mir sicher, der Sport im Landkreis kann von Ihnen, Ihrer Motivation und Ihrer Erfahrung aus den vergangenen Jahren nur profitieren.“ (AZ)

