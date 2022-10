Der Landkreis Augsburg hat einen neuen Kreisbrandrat

Die Würfel sind gefallen: Die Kommandanten der Feuerwehren im Augsburger Land haben ihren Kreisbrandrat gewählt. Das Ergebnis fiel recht deutlich aus.

Der Ausgang dieser Wahl ist mit Spannung erwartet worden. Im "Fuchsbau" des Landratsamts haben am Mittwochabend die Feuerwehren aus dem Augsburger Land ihren neuen Kreisbrandrat gewählt. Zwar war der bisherige Chef Alfred Zinsmeister Anfang April zunächst mit einer knappen Mehrheit an Ja-Stimmen in seinem Amt bestätigt worden, doch die Wahl musste wiederholte werden. Zinsmeister erklärte daraufhin seinen Rücktritt und schloss eine erneute Kandidatur aus. Nun hatten die Feuerwehren die Wahl zwischen Friedhelm Bechtel und Thomas Reichel. "Endlich mal eine echte Wahl", sagte einer der Kommandanten mit Blick auf die beiden Kandidaten.

Bei der Wahl in der Kantine des Landratsamts konnte sich Friedhelm Bechtel mit 80 Stimmen gegen seinen Mitbewerber Thomas Reichel, der 46 Stimmen erhielt, durchsetzen. Von den 128 abgebenden Stimmen waren lediglich zwei ungültig. Er hat 1988 den umfangreichen Einstellungstest erfolgreich bestanden und wurde 1989 als Feuerwehrmann bei der Berufsfeuerwehr Augsburg eingestellt. "Ich bin gelernter Schreiner und durfte beim Goldenen Saal des Rathauses Augsburg mitarbeiten", sagt er. Bechtel wohnt in Lechhausen, ist verheiratet und Vater von vier Kindern, drei Mädchen und ein Bub.

Neuer Kreisbrandrat spricht sich für offene Kommunikation aus

Im Gespräch mit unserer Zeitung nannte er vor Kurzem als eines Ziele, eine offene, ehrliche und authentische Kommunikation, um möglichst viele Kameradinnen und Kameraden in die Entscheidungsprozesse einzubeziehen. Um die Reihen innerhalb der Feuerwehren wieder zu schließen, will er in allen elf Kreisbrandmeister-Bereichen Informationstermine anbieten und seine Feuerwehrkameradinnen und -kameraden aus erster Hand darüber informieren.