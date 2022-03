Der Landkreis Augsburg will die Integration von Zuwanderern verbessern

Mit einer großen Veranstaltung startet ein auf drei Jahre angelegtes Integrations-Projekt. Über dieses sagt Landrat Sailer: "Es geht um unsere Zukunft."

Mit dem großen Dialogforum Integration gibt der Landkreis Augsburg den offiziellen Startschuss für die Entwicklung des vom Kreistag beschlossenen Integrationsplans. Dahinter steckt ein ehrgeiziges Ziel, wie Landrat Martin Sailer (CSU) erklärt: "Mit dem Beschluss wurde ein deutliches Zeichen dafür gesetzt, dass wir die zunehmende ethnische, kulturelle und religiöse Vielfalt als Chefsache und als zentrales Zukunftsthema für unseren Landkreis betrachten." Es gehe dabei um nicht weniger als den Zusammenhalt der immer vielfältigeren Gesellschaft, den gleichberechtigten Zugang zu allen Lebensbereichen, friedliches Zusammenleben und die Attraktivität der ländlichen Region als Wohn- und Arbeitsort. Sailer: "Kurzum, es geht um unsere Zukunft." Das Dialogforum findet am Freitag, 8. April, ab 16 Uhr im Beruflichen Schulzentrum in Neusäß statt.

Anna Ohnmeiß koordiniert den Integrationsplan im Landkreis Augsburg

"Es ist essenziell, dass der Integrationsplan als Gemeinschaftsprodukt verstanden wird. Nur so können wir erreichen, dass er nicht zum 'Schubladenkonzept', sondern in die Landkreisgesellschaft hineingetragen wird", führt Anna Ohnmeiß aus, die im Landratsamt für die Koordination des Integrationsplans verantwortlich ist. Zuwanderung betreffe alle zentralen Lebensbereiche. Ohnmeiß nennt Beispiele: "Was nützen uns beispielsweise die tollsten Bildungsangebote, wenn erforderliche Mindestteilnehmerzahlen aus Mobilitätsgründen nicht erreicht werden können? Oder was bringt den vom Fachkräftemangel betroffenen Unternehmen die arbeitsintensive Rekrutierung von internationalen Fachkräften, wenn sie beim Zugang zum Wohnungsmarkt benachteiligt werden oder wenn Betreuungsmöglichkeiten für Kinder fehlen? Wir müssen das Thema also größer und komplexer denken."

Entsprechend dieser Zielsetzung sind diverse Beteiligungsformate vorgesehen: Von Großveranstaltungen über kleinere Gesprächsrunden und thematische Projektgruppen bis hin zu Online-Umfragen unter der Landkreisbevölkerung. Die Entwicklung ist auf drei Jahre angelegt und startet nun mit dem großen Dialogforum "Integration" am 8. April im Beruflichen Schulzentrum Neusäß. Die Auftaktveranstaltung steht allen Interessierten offen, die sich beteiligen und ihre Meinung anbringen möchten. Anmeldungen sind noch bis zum 23. März per E-Mail an anna.ohnmeiss@LRA-a.bayern.de möglich. Weitere Informationen sind auf der Internetseite des Landkreises unter www.landkreis-augsburg.de/integrationsplan nachzulesen. (AZ)

