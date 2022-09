Landkreis Augsburg

18:50 Uhr

Der Start ins neue Schuljahr belastet die Familienkasse erheblich

Plus Am Dienstag beginnt das neue Schuljahr. Auch im Augsburger Land werden viele Familien für Schulmaterialien tiefer in die Tasche greifen müssen. Doch es gibt Hilfe.

Von Katja Röderer

Der Schulstart kostet nicht nur Geld. Manchmal sind auch Nerven gefragt, wenn es darum geht, die Materialien für das kommende Schuljahr zu besorgen. Der große Ansturm wird im Landkreis Augsburg in den ersten Schultagen ab dem 13. September erwartet. Deshalb waren schon jetzt viele Eltern und Schüler unterwegs, um sich in Ruhe mit Schreibblöcken, Malkästen und Ähnlichem einzudecken. Für manches werden sie in diesem Jahr etwas tiefer in die Tasche greifen müssen. Wer die Kosten nicht mehr stemmen kann, bekommt Hilfe.

