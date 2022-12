Landkreis Augsburg

06:00 Uhr

Der moderne Weihnachtsmann sitzt im Amazon Truck – und sammelt Daten

Plus Der Online-Handel boomt. Amazon verspricht, Pakete am nächsten Tag zu liefern. Dafür braucht der Riese unzählige Daten. Und setzt nun erstmals einen eigenen E-Truck ein.

Von Moritz Maier

Beim Einsteigen widmet sich Martin Andersen direkt der vielen Technik im futuristisch anmutenden Auto. Ein großes Display rechts von ihm, eines direkt hinter dem Steuer und links davon das eingeklinkte Smartphone. In der Brusttasche außerdem noch ein Pieper, der sicherstellt, dass er wirklich im Auto sitzt und Pakete ausliefert. Während der Fahrt werden Andersen Informationen auf den Bildschirm gespielt. Die Route, selbstverständlich. Aber auch der Hinweis, wie viele Stockwerke er ein Paket hochtragen muss, ob in der Wohnung ein bissiger Hund auf ihn wartet, oder ob auf seiner Strecke zeitfressende Linkskurven sind, die man durch eine andere Route vermeiden könnte. Der Online-Riese Amazon ordnet seinem Versprechen an die Menschen alles unter: am nächsten Tag zu liefern. Der Preis dafür sind Daten. Das zieht Kritik auf sich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

