Landkreis Augsburg

vor 32 Min.

Pro-Kopf-Menge sinkt: Der Müllberg wird ein kleines bisschen kleiner

Plus Ein Zahlenvergleich zeigt: Pro Kopf fallen im Kreis Augsburg 500 Gramm weniger Haushaltsabfälle an. Ist das gut? In anderen Landkreisen machen die Menschen weniger Müll.

Von Teja Banzhaf

Wer macht den wenigsten Müll? Die Krone gebührt nach der offiziellen Abfallstatistik den Menschen im bayrischen Kreis Aschaffenburg. Im Kreis Augsburg steuerte jeder und jede zuletzt 167,3 Kilo Haus- und Sperrmüll bei: Beim Meister der Müllsparer waren es dagegen 68,2 Kilogramm pro Kopf. Die Menschen im Kreis Augsburg werfen also 99,0 Kilo mehr pro Kopf weg und liegen damit auf Platz 165 unter 393 Müllmachern bundesweit, deren Daten die Statistischen Landesämter gemeldet haben. Die rote Laterne hat Bremerhaven mit 358,2 Kilo Haus- und Sperrmüll pro Kopf. Eine Position, die diese Stadt aber schon seit Jahren gewohnt ist und noch ausgebaut hat: 2017 beispielsweise lag die Pro-Kopf-Menge noch bei 356,3 Kilo.

