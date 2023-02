Der neue Chef fürs Baurecht am Augsburger Landratsamt

Der Jurist Daniel Förg wechselt vom Verwaltungsgericht an die Kreisbehörde in Augsburg.

Seit Anfang des Jahres steht der Bereich Baurecht des Geschäftsbereichs Bau- und Umweltrecht des Landratsamtes Augsburg unter neuer Leitung. Nach dem Wechsel von Simon Schamberger zum Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr wird sich nun Daniel Förg um die Fachbereiche Bauleitplanung, Bauordnung (rechtlich und technisch) sowie Wohnungsbau und Wohngeld kümmern.

Nach seinem Abitur studierte Daniel Förg Rechtswissenschaften an der Universität Augsburg, an der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer sowie der George Washington University Law School in Washington, D.C. Sein Rechtsreferendariat absolvierte er im Bezirk des Oberlandesgerichts München mit Stationen in Augsburg, Speyer, München und London. Zeitgleich wurde er Dozent und Prüfer an der Uni Augsburg.

Bevor er zum Jahresbeginn als neue Führungskraft ins Landratsamt Augsburg kam, arbeitete er fast drei Jahre als Richter in der 8. Kammer des Bayerischen Verwaltungsgerichts Augsburg und befasste sich hier unter anderem mit Fällen aus den Bereichen Polizei- und Sicherheitsrecht, Waffen- und Jagdrecht, Versammlungsrecht, Obdachlosenrecht, Prüfungsrecht, Förderrecht und Subventionen sowie Asylrecht. (AZ)

