Der schlechte Ruf der Deponien

Die Skepsis vieler Menschen einer Deponie gegenüber ist verständlich. Die Hegnenbacher ist schon seit neun Jahren geschlossen, die Nacharbeiten dauern Jahre. Und die Angst um das Grundwasser ließ sich nie ganz ausräumen. Inzwischen gelten aber viel höhere Auflagen für den Bauschutt, das spiegelt sich auch in den Vorgaben für die Deponie, wie sie in Langenreichen angedacht ist, wider. Organische Stoffe, die früher für Dämpfe über den Schuttbergen sorgten, müssen getrennt entsorgt werden. Der Schutt werde vor und nach der Anlieferung an die Deponie von Laboren beprobt.

