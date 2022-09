Der Theaterbus fährt wieder durch den Landkreis Augsburg

Ein Angebot des Staatstheaters Augsburg für Theaterfreunde, die das Auto stehen lassen wollen.

Auch wer nicht mitten in der Stadt, sondern im Landkreis wohnt, kann bequem und sicher - ohne eigenes Auto - zum Staatstheater Augsburg gelangen: Der Theaterbus bringt sein Publikum aus umliegenden Orten zu zehn Vorstellungen der aktuellen Spielzeit aus allen Sparten. Die erste Fahrt des Theaterbusses steht bereits am Samstag, 1. Oktober, zum Bühnen-Spektakel "Shockheaded Peter" an, bevor es dann am Sonntag, 16. Oktober zum großen Opern-Klassiker "La Traviata" geht.

Der Theaterbus fährt aktuell auf zwei Routen:

•Route Nord: Dillingen – Steinheim – Höchstädt – Wertingen – Biberbach – Langweid – Stettenhofen

•Route Süd: Schwabmünchen – Großaitingen – Wehringen – Bobingen

Im Theaterbus des Staatstheaters gibt es das Programmheft und Getränke

Gebucht werden kann die Theaterbus-Fahrt inklusive Eintrittskarte sowohl einzeln als auch im günstigen 3er- oder 8er-Abo. Kurzfristige Anfragen sind möglich, jedoch sollte die Fahrt in der Regel spätestens sieben Tage vor Vorstellungsbeginn gebucht werden. Im Preis inbegriffen ist das Programmheft, das schon im Bus zur Verfügung steht. Bereits während der Fahrt stehen Getränke zum Verkauf, die die Mitfahrenden auf den Theaterabend einstimmen. Eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn erreicht der Theaterbus die Spielstätte. Die Rückfahrt erfolgt circa 30 Minuten nach Vorstellungsende.

Für nähere Auskünfte und Buchungen steht der Besucherservice des Staatstheaters Augsburg zur Verfügung (Telefon 0821/324-4900 oder per E-Mail an tickets@staatstheater-augsburg.de, Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr und Samstag von 10 bis 17 Uhr). (AZ)