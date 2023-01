Der Trend geht zum Drittwagen: Immer mehr Zulassungen im Kreis Augsburg

Plus Die Zulassungszahlen im Kreis Augsburg kennen nur eine Richtung: nach oben. Wie es im Vergleich zur Stadt Augsburg aussieht.

Dieses Spiel kennt jeder, der sich auf langen Autofahren oder gar im Stau die Zeit vertreiben muss: Kennzeichen raten. Wiedervereinigung und die (Wieder-)Zulassung von weiteren Kürzeln – im Augsburger Land zum Beispiel SMÜ und WER – haben da eine erstaunliche Vielfalt zustande gebracht. Calw im schönen Baden-Württtemberg lässt sich am CW erkennen, Automobilisten aus Neuruppin in Brandenburg können sich wahlweise hinter OPR, NP ,KY oder WK verbergen. Da muss man erst einmal draufkommen.