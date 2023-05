Landkreis Augsburg

Der viele Regen ist für Landwirte im Landkreis nicht nur Segen

Im Landkreis Augsburg regnete es im April teilweise doppelt so viel wie sonst in diesem Zeitraum.

Plus Ungewöhnlich viel regnete es in den vergangenen Wochen in der Region. Landwirte freut das - sie stehen nun allerdings vor einem Problem.

Von Jonathan Lyne

Jakob Mögele vom Strausser Hof in Gessertshausen ist zwiegespalten. "Wir brauchen den Regen", sagt er mit Blick auf den ungewöhnlich nassen April. "Aber er kommt zur falschen Zeit." Im vergangenen Sommer hatten viele Landwirte in der Region mit der extremen Trockenheit zu kämpfen. War es im April nun gar zu viel Regen?

Aktuell wäre eigentlich die Jahreszeit, in der Landwirt Mögele die Saat für sein Gemüse auf seinen Feldern verteilt. Der Boden ist allerdings zu matschig. "Wir können nicht auf den Acker fahren, ohne alles kaputt zu machen", erklärt Mögele. Damit er säen und pflanzen könnte, müsste es einige Tage am Stück sonnig und trocken bleiben.

