Der Weihnachtsmarkt-Test: Was kosten heuer Glühwein und Bratwurst?

Plus Auf den Weihnachtsmärkten im Augsburger Land stimmen sich die Menschen bei Glühwein und Bratwurst auf Heiligabend ein. Die wichtigsten Preise im Überblick.

Der Besuch eines Weihnachtsmarkts ist für viele Menschen ein Muss. Ein kleiner Überblick zeigt, wie viel Gäste in Gersthofen, Neusäß, Thierhaupten und Schwabmünchen für eine Tasse Glühwein, eine Bratwurstsemmel und einen Crêpe zahlen.

Das Gersthofer Wintermärchen hat rund um den Weihnachtsbaum die ganze Woche über geöffnet. Von Montag bis Mittwoch von 12 bis 20 Uhr, von Donnerstag bis Sonntag bis 21 Uhr. Donnerstags und freitags von 16 bis 21 Uhr sowie samstags und sonntags von 14 bis 21 Uhr hat auch der restliche Teil des Weihnachtsmarkts geöffnet.