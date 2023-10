Deshalb werden aktuell dringend Blutspender gesucht

Eine Blutkonserve ist nur 42 Tage lang haltbar. Damit der Vorrat nicht ausgeht, werden aktuell besonders dringend Blutspender benötigt. Welche Voraussetzungen Freiwillige mitbringen müssen.

Wie oft er schon Blut gespendet hat, weiß Stefan Nuber aus Diedorf ganz genau: exakt 139-mal. Damit zählt er zu den fleißigsten Blutspendern im Augsburger Land. "Ich möchte der Gesellschaft etwas Gutes tun", sagt der 55-Jährige. Denn auf eine Blutspende kann jede und jeder plötzlich angewiesen sein. Damit das Blut im Ernstfall nicht ausgeht, braucht es aber Freiwillige. Die sind aktuell besonders gefragt. Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) sucht besonders im Herbst dringend nach Spendern. Das hat mehrere Gründe.

In Bayern werden etwa 2000 Blutkonserven pro Tag benötigt

"In Bayern werden etwa 2000 Blutkonserven pro Tag benötigt", erkärt Thomas Haugg Geschäftsführer des BRK im Augsburger Land. Damit dieser Vorrat ständig vorgehalten werden kann, braucht es ständig neue Blutspender. Denn: "Eine Blutkonserve ist nur 42 Tage haltbar", sagt Haugg. Das Problem: Im Herbst gibt es tendenziell weniger Blutspender. Das liege zum einen daran, dass in viele in den Herbstferien verreisen. Ein anderer Grund ist die Erkältungszeit. Denn Blut spenden darf nur, wer gesund ist. Weil während der kalten Jahreszeit grundsätzlich mehr Menschen krank werden, fallen sie als Blutspender kurzfristig aus.

Wissenswertes rund ums Blutspenden 1 / 7 Zurück Vorwärts Bedarf In Bayern werden täglich rund 2.000 Blutkonserven benötigt. Etwa fünf Prozent der Bevölkerung spendet regelmäßig Blut.

Spender Blutspenden kann jeder gesunde Mensch ab dem 18. bis zum vollendeten 72. Lebensjahr. Ein Erstspender sollte nicht älter als 64 Jahre sein. Man muss mindestens 50 Kilogramm wiegen.

Blutgruppen Es werden vier Blutgruppen unterschieden (0, A, B, AB). Dabei sind Spender mit der Blutgruppe Null (speziell mit dem Rhesusfaktor negativ) besonders gefragt, weil sie als sogernannte Universalspender gelten.

Einsatz Mit einer Spende von 500 Millilitern Blut können bis zu drei schwerkranke und verletzte Patienten versorgt werden. Die meisten Blutspenden werden in der Krebstherapie und für Unfallopfer gebraucht. Blutkonserven sind rund 42 Tage haltbar.

Ablauf Um die Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten, sollten Spender vorab online einen Termin buchen. In den Spenderäumen gilt die Maskenpflicht, Begleitpersonen dürfen derzeit nicht mit. Nach der Anmeldung wird ein medizinischer Fragebogen ausgefüllt, bei einer ärztlichen Untersuchung werden Puls, Blutdruck und Körpertemperatur gemessen. Danach wird der Hämoglobinwert mit Hilfe eines Tropfens Blut aus dem Ohrläppchen bestimmt. Es folgt die eigentliche Blutspende, die selten länger als zehn Minuten dauert. Danach sollten Spender rund zehn Minuten ruhen.

Corona Genesene und Geimpfte dürfen ebenfalls Blut spenden. Sinnvoll ist es, nicht am selben Tag der ersten oder zweiten Impfung zum Blutspenden zu kommen, sondern eine Nacht zwischen Impfung und Blutspende verstreichen zu lassen, um eventuell auftretende Nebenwirkungen voneinander abgrenzen zu können. Es ist nach der Impfung also keine Spenderrückstellung erforderlich. Bei Wohlbefinden kann am Folgetag der Impfung Blut gespendet werden.

Corona Auch wer gegen das Virus geimpft ist, darf Blut spenden - vorausgesetzt, der Spender hat die Impfung gut vertragen und fühlt sich gesund. Das BRK empfiehlt, nicht am Tag der Impfung Blut zu spenden, um eventuell auftretende Nebenwirkungen voneinander abgrenzen zu können. Auch Menschen, die an Corona erkrankt waren und genesen sind, können Blut spenden.

Stefan Nuber aus Diedorf kann sich noch gut an seine erste Blutspende erinnern. "Das war mit 18 Jahren bei der Bundeswehr", erzählt er. Damals sei die Blutspende aber auch mit etwas Eigennutz verbunden gewesen, gibt Nuber zu. "Beim Bund gab es dafür immer einen ganzen Tag frei. Das hat man natürlich mitgenommen", sagt er und lacht. Inzwischen bekommt der Techniker zwar keinen freien Tag mehr, geht aber trotzdem regelmäßig zur Spende. Das habe mehrere Gründe. "Ich bin Autofahrer. Da kann immer etwas passieren. Falls ich einmal darauf angewiesen bin, brauche ich die Hilfe von anderen", erklärt Nuber. Ein weiterer Grund: Das Blut der Spenden wird auf Auffälligkeiten überprüft. Nuber: "Da kann ich sicher sein, dass mit meinem Blut alles in Ordnung ist."

Wo kommt das gespendete Blut zum Einsatz?

Das gespendete Blut kommt dort zum Einsatz, wo es dringend gebraucht wird. "Die meisten Konserven werden für Langzeitpatienten benötigt", erklärt Thomas Haugg vom Roten Kreuz. Hinzu kommen Notfälle. Mit einer Blutspende kann bis zu drei kranken oder verletzten Menschen geholfen werden. Wie wichtig die Blutspenden sind, zeigte sich im vergangenen Sommer. Damals wurden die Blutkonserven besonders knapp. Der Grund: Zahlreiche Operationen mussten wegen der Pandemie verschoben werden. Allein 2020 konnten mehr als 100 geplante Eingriffe an den Wertachkliniken nicht stattfinden. Sie mussten nachgeholt werden, doch das führte zu einem Engpass bei der Blutversorgung. Inzwischen hat sich die Situation beruhigt, wie aus Zahlen des BRK hervorgeht. Im Augsburger Land werden pro Jahr etwa 9000 Blutspenden registriert. Je nach Jahreszeit sind es zwischen 400 und 1200 im Monat.

Wer darf Blut spenden?

Blut spenden kann jeder gesunde Mensch ab dem 18. Geburtstag bis einen Tag vor dem 73. Geburtstag. Erstspender können bis zum Alter von 64 Jahren Blut spenden. Bei Mehrfachspendern über 68 Jahren und bei Erstspendern über 60 Jahren erfolgt die Zulassung nach individueller ärztlicher Beurteilung. Frauen können viermal, Männer sechsmal innerhalb von zwölf Monaten Blut spenden. Zwischen zwei Blutspenden muss ein Mindestabstand von 56 Tagen liegen. Zur Blutspende mitzubringen ist unbedingt ein amtlicher Lichtbildausweis wie Personalausweis, Reisepass oder Führerschein (jeweils das Original) und der Blutspendeausweis. Bei Erstspendern genügt ein amtlicher Lichtbildausweis.

Lesen Sie dazu auch

Menschen mit Erkältungs- oder Grippesymptomen dürfen eine Woche nach Abklingen der Symptome wieder Blut spenden. Wer unter starken Symptomen wie Fieber litt, sollte lieber vier Wochen warten, rät das Rote Kreuz.

Das sind die kommenden Termine zur Blutspende im Augsburger Land

Im Augsburger Land stehen in den kommenden Wochen folgende Termine zur Blutspende an:

Königsbrunn-Nord : Mittwoch, 25. Oktober, an der Mittelschule, Schulstraße 6, von 16.30 Uhr bis 20.30 Uhr.

Mittwoch, 25. Oktober, an der Mittelschule, Schulstraße 6, von 16.30 Uhr bis 20.30 Uhr. Welden: Montag, 6. November, im Holzwinkelsaal, Fuggerstraße 30, von 16.30 Uhr bis 20.30 Uhr.

Montag, 6. November, im Holzwinkelsaal, Fuggerstraße 30, von 16.30 Uhr bis 20.30 Uhr. Schwabmünchen : Dienstag, 7. November, in der Stadthalle, Breitweg 20, von 16 Uhr bis 20.30 Uhr.

Dienstag, 7. November, in der Stadthalle, Breitweg 20, von 16 Uhr bis 20.30 Uhr. Stadtbergen : Mittwoch, 8. November, im Bürgersaal, Am Hopfengarten 12, von 16 Uhr bis 20 Uhr.

Mittwoch, 8. November, im Bürgersaal, Am Hopfengarten 12, von 16 Uhr bis 20 Uhr. Gersthofen : Donnerstag, 16. November, und Freitag, 17. November, im BRK-Haus, Daimlerstraße 1, von 16 Uhr bis 20 Uhr.

Donnerstag, 16. November, und Freitag, 17. November, im BRK-Haus, 1, von 16 Uhr bis 20 Uhr. Meitingen : Mittwoch, 22. November, in der Gemeindehalle, Werner-von-Siemens-Straße 2, von 16.30 Uhr bis 20.30 Uhr.

Mittwoch, 22. November, in der Gemeindehalle, 2, von 16.30 Uhr bis 20.30 Uhr. Bobingen : Freitag, 24. November, in der Singoldhalle , Willi-Ohlendorf-Weg 1, von 16 Uhr bis 20 Uhr.

Weitere Termine und Anmeldung unter www.drk-blutspende.de/blutspendetermine/landkreis/augsburg.