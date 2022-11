Deutlich weniger Unfälle: Polizei sieht Tempolimit auf A8 als vollen Erfolg

Plus Mehr als zwei Jahre gilt ein Tempolimit auf Teilen der A8. Seither kracht es seltener. Weitere Veränderungen auf der meistbefahrenen Straße im Kreis stehen an.

120 Stundenkilometer, mehr ist auf dem Autobahnabschnitt zwischen Neusäß und Friedberg nicht erlaubt. Seit mehr als zwei Jahren gilt das Tempolimit schon. Dennoch halten sich etliche Autofahrerinnen und -fahrer nicht daran. Das wurde bei mehreren Kontrollen der Polizei in den vergangenen Tagen deutlich. Nach zwei größeren Blitzeraktionen sind mehr als 100 Temposünder ihren Führerschein los. Der traurige Spitzenreiter unter den Temposündern war mit 236 Stundenkilometern unterwegs. "Das ist ganz einfach Ignoranz", sagt Richard Thoma, stellvertretender Leiter der Gersthofer Autobahnpolizei. Dennoch sagt er: "Das Tempolimit in diesem Bereich ist ein voller Erfolg."