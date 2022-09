Deutsche Glasfaser muss ihren Versprechen auch Taten folgen lassen

Mehrere Wochen werden die Bürgersteige nach der Verlegung der Glasfaserkabel im unfertigen Zustand zurückgelassen. Die Deutsche Glasfaser tut sich damit keinen Gefallen.

Diese Häufung von Unfällen ist ungewöhnlich und lässt eigentlich nur zwei Rückschlüsse zu. Entweder sind die Menschen in Diedorf und Gessertshausen nicht gut zu Fuß oder es liegt an den aufgerissenen Bürgersteigen. Mit Blick auf die Umstände ist wohl eher Letzteres der Fall. Und hier machen es sich die Gemeinde und vor allem Glasfaser Deutschland zu einfach, wenn Sie einfach auf die Zuständigkeit der ausführenden Baufirma verweisen. Wer im Internet die Suchbegriffe "Glasfaser, Gehwege und gestürzt" eingibt, bekommt in weniger als einer halben Sekunde hunderte Treffer. Stets im Fokus: die Deutsche Glasfaser.

Meist wird der verschleppte Abschluss der Asphaltierungsarbeiten kritisiert. Auch in Calden (Landkreis Kassel) hat der Rathauschef vehement auf die Wiederherstellung der Bürgersteige gedrängt und stets unterschiedliche Entschuldigungen seitens der Deutschen Glasfaser und ihrer Subunternehmen gehört. Passiert ist erst nach mehr als zwei Jahren etwas. So schlimm ist es zwar im Augsburger Land noch nicht, doch weder Gemeinde noch die Deutsche Glasfaser tun gut daran, den Schwarzen Peter allein der ausführende Baufirma zuzuspielen. Schließlich vergibt das Unternehmen die Aufträge und wäre daher gut beraten, dem Versprechen einer zügigen Wiederherstellung schnellstens Taten folgen zu lassen. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass sich andere Kommunen ob des Ärgers über die monatelangen Stolperfallen künftig für einen anderen Anbieter entscheiden, wäre sonst wahrscheinlich groß.

